https://ria.ru/20220730/sapery-1806147432.html

ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов

ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 30.07.2022

ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов

Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов, только за сутки почти 13 тысяч, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:47

2022-07-30T21:47

2022-07-30T21:47

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935900_0:62:2016:1196_1920x0_80_0_0_00d464603de50c20f9718974d3e8b0d3.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов, только за сутки почти 13 тысяч, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 6049,2 гектара территории, 243 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 171 485 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 12 885",- сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)