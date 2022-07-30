Рейтинг@Mail.ru
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/sapery-1806147432.html
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 30.07.2022
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов
Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов, только за сутки почти 13 тысяч, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:47
2022-07-30T21:47
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935900_0:62:2016:1196_1920x0_80_0_0_00d464603de50c20f9718974d3e8b0d3.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов, только за сутки почти 13 тысяч, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 6049,2 гектара территории, 243 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 171 485 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 12 885",- сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935900_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_e9de102006eba7062cd818f7561b7a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:47 30.07.2022
 
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов

Минобороны: саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов, только за сутки почти 13 тысяч, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 6049,2 гектара территории, 243 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 171 485 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 12 885",- сказал Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала