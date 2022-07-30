https://ria.ru/20220730/sapery-1806147432.html
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 30.07.2022
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов
Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов, только за сутки почти 13 тысяч, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:47
2022-07-30T21:47
2022-07-30T21:47
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов, только за сутки почти 13 тысяч, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 6049,2 гектара территории, 243 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 171 485 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 12 885",- сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВС России обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов
Минобороны: саперы обезвредили в Донбассе более 170 тысяч взрывоопасных предметов