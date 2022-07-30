https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806077569.html
Швейцария введет санкции против Китая в случае его "вторжения" на Тайвань
Швейцария введет санкции против Китая в случае его "вторжения" на Тайвань - РИА Новости, 30.07.2022
Швейцария введет санкции против Китая в случае его "вторжения" на Тайвань
Глава государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш заявила, что в случае китайского вторжения на Тайвань против КНР... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:53
2022-07-30T15:53
2022-07-30T16:05
владимир путин
тайвань
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш заявила, что в случае китайского вторжения на Тайвань против КНР будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем те, что были приняты против РФ в связи с военной операцией на Украине."Я твердо верю в то, что мы примем такие санкции", - сказала Инайхен-Фляйш в интервью газете Neue Zuercher Zeitung, отвечая на вопрос о том, введет ли Швейцария санкции, которые в случае вторжения КНР в Тайвань введут против Пекина страны ЕС."Однако в случае с Китаем санкции будут гораздо более радикальными (чем санкции против РФ - ред.), потому что экономические отношения гораздо более значительные", - добавила Инайхен-Фляйш.В этой связи она допустила, что введение санкций против КНР вызвало бы "больше дискуссий" как в ЕС и США, так и в Швейцарии. "Но я надеюсь, что до этого никогда не дойдет", - добавила глава SECO.КНР официально считает Тайвань своей провинцией, однако Тайвань позиционирует себя как отдельное государство. На Западе в последнее время обсуждают, какими последствиями может обернуться возможное насильственное подчинение Тайваня Пекином.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220729/schet-1805863701.html
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владимир путин, тайвань, россия, китай, евросоюз, в мире, швейцария
15:53 30.07.2022 (обновлено: 16:05 30.07.2022)
Швейцария введет санкции против Китая в случае его "вторжения" на Тайвань
В Швейцарии пообещали в случае китайского "вторжения" на Тайвань ввести санкции против КНР