https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806041598.html
Москва внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции
Москва внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции - РИА Новости, 30.07.2022
Москва внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции
Россия расширила черный список новозеландских политиков и военных еще на три десятка человек, следует из заявления МИД. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:19
2022-07-30T12:19
2022-07-30T15:03
политика
россия
новая зеландия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия расширила черный список новозеландских политиков и военных еще на три десятка человек, следует из заявления МИД."В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, — в национальный стоп-лист дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", — говорится в сообщении.Список, в частности, пополнили заместитель министра обороны Майк Ядли, заместитель командующего Военно-морскими силами Шейн Арнделл, оперативный командующий Военно-морскими силами Гэрин Голдинг и другие. Всем им запрещен въезд в Россию на бессрочной основе.В начале марта Новая Зеландия ввела санкции против российских граждан и юридических лиц, среди которых президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу, журналист Владимир Соловьев, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги и другие политики, предприниматели, депутаты Госдумы, представители СМИ и общественности. Им закрыт въезд в Новую Зеландию, отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Кроме того, российским судам и самолетам запретили доступ в новозеландские воды и воздушное пространство, вдобавок Веллингтон ввел дополнительный тариф в размере 35 процентов на российский импорт. В дальнейшем список не раз расширялся.Россия в ответ составила свой стоп-лист, в который в числе первых включила генерал-губернатора Синтию Киро, премьер-министра Джасинду Ардерн и всех членов правительства, а также членов парламента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов рестрикций, включая эмбарго на уголь и нефть. По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793685621.html
https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, новая зеландия
12:19 30.07.2022 (обновлено: 15:03 30.07.2022)
Москва внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции
МИД: Москва внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Россия расширила черный список новозеландских политиков и военных еще на три десятка человек, следует из заявления
МИД.
"В ответ на санкции правительства Новой Зеландии
, которые распространяются на все большее число российских граждан — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, — в национальный стоп-лист дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", — говорится в сообщении.
Список, в частности, пополнили заместитель министра обороны Майк Ядли, заместитель командующего Военно-морскими силами Шейн Арнделл, оперативный командующий Военно-морскими силами Гэрин Голдинг и другие. Всем им запрещен въезд в Россию
на бессрочной основе.
"С учетом того что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией черного списка будет продолжена", — добавили в МИД.
В начале марта Новая Зеландия ввела санкции против российских граждан и юридических лиц, среди которых президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу, журналист Владимир Соловьев, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги и другие политики, предприниматели, депутаты Госдумы, представители СМИ и общественности.
Им закрыт въезд в Новую Зеландию, отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Кроме того, российским судам и самолетам запретили доступ в новозеландские воды и воздушное пространство, вдобавок Веллингтон ввел дополнительный тариф в размере 35 процентов на российский импорт. В дальнейшем список не раз расширялся.
Россия в ответ составила свой стоп-лист, в который в числе первых включила генерал-губернатора Синтию Киро, премьер-министра Джасинду Ардерн и всех членов правительства, а также членов парламента.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов рестрикций, включая эмбарго на уголь и нефть.
По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.