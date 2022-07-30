https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806041598.html

Москва внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции

Москва внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции - РИА Новости, 30.07.2022

Москва внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на антироссийские санкции

Россия расширила черный список новозеландских политиков и военных еще на три десятка человек, следует из заявления МИД. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:19

2022-07-30T12:19

2022-07-30T15:03

политика

россия

новая зеландия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия расширила черный список новозеландских политиков и военных еще на три десятка человек, следует из заявления МИД."В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, — в национальный стоп-лист дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", — говорится в сообщении.Список, в частности, пополнили заместитель министра обороны Майк Ядли, заместитель командующего Военно-морскими силами Шейн Арнделл, оперативный командующий Военно-морскими силами Гэрин Голдинг и другие. Всем им запрещен въезд в Россию на бессрочной основе.В начале марта Новая Зеландия ввела санкции против российских граждан и юридических лиц, среди которых президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу, журналист Владимир Соловьев, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги и другие политики, предприниматели, депутаты Госдумы, представители СМИ и общественности. Им закрыт въезд в Новую Зеландию, отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Кроме того, российским судам и самолетам запретили доступ в новозеландские воды и воздушное пространство, вдобавок Веллингтон ввел дополнительный тариф в размере 35 процентов на российский импорт. В дальнейшем список не раз расширялся.Россия в ответ составила свой стоп-лист, в который в числе первых включила генерал-губернатора Синтию Киро, премьер-министра Джасинду Ардерн и всех членов правительства, а также членов парламента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов рестрикций, включая эмбарго на уголь и нефть. По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793685621.html

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html

россия

новая зеландия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, новая зеландия