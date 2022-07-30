09:10 30.07.2022 (обновлено: 11:20 30.07.2022)
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
The Guardian: президент России Владимир Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Экономическая война, развязанная западными странами против России, дала обратный эффект, а президент Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.
По мнению автора статьи Саймона Дженкинса, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
"Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов", — подчеркивается в материале.
Между тем западные страны погрузились в рецессию, отметил обозреватель.
"Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее — намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят", — добавил он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже семь пакетов ограничений, в том числе эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен российский лидер, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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