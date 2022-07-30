https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html

The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо

The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо - РИА Новости, 30.07.2022

The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо

Экономическая война, развязанная западными странами против России, дала обратный эффект, а президент Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:10

2022-07-30T09:10

2022-07-30T11:20

владимир путин

лиз трасс

риши сунак

россия

москва

великобритания

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Экономическая война, развязанная западными странами против России, дала обратный эффект, а президент Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.По мнению автора статьи Саймона Дженкинса, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории."Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов", — подчеркивается в материале.Между тем западные страны погрузились в рецессию, отметил обозреватель."Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее — намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят", — добавил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже семь пакетов ограничений, в том числе эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен российский лидер, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220729/ssha-1806000388.html

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

россия

москва

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, лиз трасс, риши сунак, россия, москва, великобритания, в мире, санкции в отношении россии