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The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо - РИА Новости, 30.07.2022
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The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо - РИА Новости, 30.07.2022
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
Экономическая война, развязанная западными странами против России, дала обратный эффект, а президент Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:10
2022-07-30T11:20
владимир путин
лиз трасс
риши сунак
россия
москва
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Экономическая война, развязанная западными странами против России, дала обратный эффект, а президент Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.По мнению автора статьи Саймона Дженкинса, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории."Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов", — подчеркивается в материале.Между тем западные страны погрузились в рецессию, отметил обозреватель."Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее — намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят", — добавил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже семь пакетов ограничений, в том числе эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен российский лидер, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220729/ssha-1806000388.html
https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html
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владимир путин, лиз трасс, риши сунак, россия, москва, великобритания, в мире, санкции в отношении россии
09:10 30.07.2022 (обновлено: 11:20 30.07.2022)
 
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо

The Guardian: президент России Владимир Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Экономическая война, развязанная западными странами против России, дала обратный эффект, а президент Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.
По мнению автора статьи Саймона Дженкинса, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
"Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов", — подчеркивается в материале.
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Между тем западные страны погрузились в рецессию, отметил обозреватель.
"Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее — намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят", — добавил он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже семь пакетов ограничений, в том числе эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен российский лидер, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Владимир ПутинЛиз ТрассРиши СунакРоссияМоскваВеликобританияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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