https://ria.ru/20220730/rossiya-1806150249.html
В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за русофобию
В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за русофобию - РИА Новости, 30.07.2022
В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за русофобию
МИД РФ необходимо дать право выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:27
2022-07-30T22:27
2022-07-30T22:27
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мурманск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД РФ необходимо дать право выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как отметил парламентарий, вопрос требует законодательной проработки."Считаю, что было бы правильным внести такие корректировки в наше законодательство. Россия – открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей!" - резюмировал он.
https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806136814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, мурманск
В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за русофобию
Депутат Хамзаев предложил наделить МИД правом выдворять иностранцев из страны за русофобию
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД РФ необходимо дать право выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").
В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске
по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.
"За любое русофобское высказывание иностранцев в адрес России
и россиян должно быть немедленное выдворение из страны. Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны", - заявил политик, комментируя произошедшее.
Как отметил парламентарий, вопрос требует законодательной проработки.
"Считаю, что было бы правильным внести такие корректировки в наше законодательство. Россия – открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей!" - резюмировал он.