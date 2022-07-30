https://ria.ru/20220730/rossiya-1806150249.html

В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за русофобию

В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за русофобию - РИА Новости, 30.07.2022

В Госдуме предложили выдворять иностранцев из страны за русофобию

МИД РФ необходимо дать право выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:27

2022-07-30T22:27

2022-07-30T22:27

здоровье - общество

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мурманск

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД РФ необходимо дать право выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как отметил парламентарий, вопрос требует законодательной проработки."Считаю, что было бы правильным внести такие корректировки в наше законодательство. Россия – открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей!" - резюмировал он.

https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806136814.html

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мурманск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, мурманск