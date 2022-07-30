https://ria.ru/20220730/pytki-1806012627.html

В Доминикане украинку обвинили в организации пыток

В Доминикане украинку обвинили в организации пыток - РИА Новости, 30.07.2022

В Доминикане украинку обвинили в организации пыток

Прокуратура Доминиканской республики обвиняет гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного, гражданина Доминиканы,... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T01:37

2022-07-30T01:37

2022-07-30T11:18

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доминикана

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МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура Доминиканской республики обвиняет гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного, гражданина Доминиканы, сообщило издание Caribe.По версии доминиканской прокуратуры, проживающая на острове гражданка Украины вступила в сговор с двумя местными жителями, чтобы организовать нападение на Линареса. На встрече в столице его связали и избивали в течение дня до потери сознания, после чего выбросили на обочину шоссе.Один из сообщников обвиняемой уже задержан, судебное заседание в пятницу перенесли на 6 августа в связи с необходимостью организации судебного перевода с испанского на украинский.

https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html

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в мире, украина, доминикана