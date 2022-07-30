Рейтинг@Mail.ru
В Доминикане украинку обвинили в организации пыток - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/pytki-1806012627.html
В Доминикане украинку обвинили в организации пыток
В Доминикане украинку обвинили в организации пыток - РИА Новости, 30.07.2022
В Доминикане украинку обвинили в организации пыток
Прокуратура Доминиканской республики обвиняет гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного, гражданина Доминиканы,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T01:37
2022-07-30T11:18
в мире
украина
доминикана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806032331_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a2364daf3524f1d666dd12fa5358f821.jpg
МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура Доминиканской республики обвиняет гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного, гражданина Доминиканы, сообщило издание Caribe.По версии доминиканской прокуратуры, проживающая на острове гражданка Украины вступила в сговор с двумя местными жителями, чтобы организовать нападение на Линареса. На встрече в столице его связали и избивали в течение дня до потери сознания, после чего выбросили на обочину шоссе.Один из сообщников обвиняемой уже задержан, судебное заседание в пятницу перенесли на 6 августа в связи с необходимостью организации судебного перевода с испанского на украинский.
https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html
украина
доминикана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806032331_484:0:2020:1152_1920x0_80_0_0_aa5a830efb12faf15d91aadd4f76cf11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, доминикана
01:37 30.07.2022 (обновлено: 11:18 30.07.2022)
 
В Доминикане украинку обвинили в организации пыток

Caribe: в Доминикане гражданка Украины Касьянова обвиняется в организации пыток

© Фото : Procuraduría General de la República DominicanaГенеральная прокуратура Республики Доминикана
Генеральная прокуратура Республики Доминикана - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Procuraduría General de la República Dominicana
Генеральная прокуратура Республики Доминикана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура Доминиканской республики обвиняет гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного, гражданина Доминиканы, сообщило издание Caribe.
"В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса", — говорится в материале на сайте издания.
По версии доминиканской прокуратуры, проживающая на острове гражданка Украины вступила в сговор с двумя местными жителями, чтобы организовать нападение на Линареса. На встрече в столице его связали и избивали в течение дня до потери сознания, после чего выбросили на обочину шоссе.
Один из сообщников обвиняемой уже задержан, судебное заседание в пятницу перенесли на 6 августа в связи с необходимостью организации судебного перевода с испанского на украинский.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:39
Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену
 
В миреУкраинаДоминикана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала