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В Доминикане украинку обвинили в организации пыток
В Доминикане украинку обвинили в организации пыток - РИА Новости, 30.07.2022
В Доминикане украинку обвинили в организации пыток
Прокуратура Доминиканской республики обвиняет гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного, гражданина Доминиканы,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T01:37
2022-07-30T01:37
2022-07-30T11:18
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МЕХИКО, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура Доминиканской республики обвиняет гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного, гражданина Доминиканы, сообщило издание Caribe.По версии доминиканской прокуратуры, проживающая на острове гражданка Украины вступила в сговор с двумя местными жителями, чтобы организовать нападение на Линареса. На встрече в столице его связали и избивали в течение дня до потери сознания, после чего выбросили на обочину шоссе.Один из сообщников обвиняемой уже задержан, судебное заседание в пятницу перенесли на 6 августа в связи с необходимостью организации судебного перевода с испанского на украинский.
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в мире, украина, доминикана
01:37 30.07.2022 (обновлено: 11:18 30.07.2022)
В Доминикане украинку обвинили в организации пыток
Caribe: в Доминикане гражданка Украины Касьянова обвиняется в организации пыток