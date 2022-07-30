https://ria.ru/20220730/pvo-1806012489.html
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО - РИА Новости, 30.07.2022
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО
Пентагон заключил с компанией Northrop Grumman Systems Corp контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку наземных систем обороны против баллистических... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T01:22
2022-07-30T01:22
2022-07-30T01:22
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министерство обороны сша
калифорния
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Пентагон заключил с компанией Northrop Grumman Systems Corp контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку наземных систем обороны против баллистических ракет, сообщает ведомство."Контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности в размере 3,29 млрд долларов достался Northrop Grumman Systems Corp", — уточнили в министерстве.Контракт рассчитан на две позиции, срок его действия — пять лет, добавили представители Пентагона.Ground-based Midcourse Defense, как указывает производитель, является единственной развернутой системой, способной защитить всю территорию США от баллистических ракет большой дальности. Система перехватывает ракеты на среднем участке полета, обеспечивая раннее обнаружение и сопровождение на этапе разгона, а также распознавание целей. Наземные перехватчики базируются на Аляске и в Калифорнии.
https://ria.ru/20220701/rakety-1799650385.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, калифорния, аляска, northrop grumman systems corp
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку наземной ПВО