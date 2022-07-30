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Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО - РИА Новости, 30.07.2022
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Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО - РИА Новости, 30.07.2022
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО
Пентагон заключил с компанией Northrop Grumman Systems Corp контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку наземных систем обороны против баллистических... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T01:22
2022-07-30T01:22
в мире
сша
министерство обороны сша
калифорния
аляска
northrop grumman systems corp
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Пентагон заключил с компанией Northrop Grumman Systems Corp контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку наземных систем обороны против баллистических ракет, сообщает ведомство."Контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности в размере 3,29 млрд долларов достался Northrop Grumman Systems Corp", — уточнили в министерстве.Контракт рассчитан на две позиции, срок его действия — пять лет, добавили представители Пентагона.Ground-based Midcourse Defense, как указывает производитель, является единственной развернутой системой, способной защитить всю территорию США от баллистических ракет большой дальности. Система перехватывает ракеты на среднем участке полета, обеспечивая раннее обнаружение и сопровождение на этапе разгона, а также распознавание целей. Наземные перехватчики базируются на Аляске и в Калифорнии.
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в мире, сша, министерство обороны сша, калифорния, аляска, northrop grumman systems corp
01:22 30.07.2022
 
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО

Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку наземной ПВО

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Пентагон заключил с компанией Northrop Grumman Systems Corp контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку наземных систем обороны против баллистических ракет, сообщает ведомство.
"Контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности в размере 3,29 млрд долларов достался Northrop Grumman Systems Corp", — уточнили в министерстве.
Контракт рассчитан на две позиции, срок его действия — пять лет, добавили представители Пентагона.
Ground-based Midcourse Defense, как указывает производитель, является единственной развернутой системой, способной защитить всю территорию США от баллистических ракет большой дальности. Система перехватывает ракеты на среднем участке полета, обеспечивая раннее обнаружение и сопровождение на этапе разгона, а также распознавание целей. Наземные перехватчики базируются на Аляске и в Калифорнии.
Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 17:28
США приступили к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАКалифорнияАляскаNorthrop Grumman Systems Corp
 
 
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