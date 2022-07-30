https://ria.ru/20220730/pushkov-1806126317.html

Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем

Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем - РИА Новости, 30.07.2022

Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем

Открытое столкновение между США и Китаем из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань маловероятно, но не исключено, написал в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T19:27

2022-07-30T19:27

2022-07-30T20:35

в мире

тайвань

сша

китай

ввс сша

алексей пушков

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Открытое столкновение между США и Китаем из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань маловероятно, но не исключено, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов и военным маневрам? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого? На все три вопроса я даю отрицательный ответ. Что не исключает на все сто возможность военного конфликта", — объяснил он позицию.Ранее стало известно, что спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях в аэропорту Гонолулу.Накануне американские СМИ писали, что Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Допускалось, что состоится и визит на Тайвань, но сама Пелоси отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.Азиатское турне спикера планировалось еще в апреле, тогда же предполагалось и посещение Тайваня, но Пелоси отменила поездку, так как заразилась коронавирусом. СМИ утверждают, что китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность посещения острова.В Пекине заявляли, что в случае визита Пелоси на Тайвань обязательно примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, но Китай официально считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220730/tayvan-1806071808.html

https://ria.ru/20220729/tayvan-1806008518.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

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китай

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, тайвань, сша, китай, ввс сша, алексей пушков