Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/pushkov-1806126317.html
Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем
Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем - РИА Новости, 30.07.2022
Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем
Открытое столкновение между США и Китаем из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань маловероятно, но не исключено, написал в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:27
2022-07-30T20:35
в мире
тайвань
сша
китай
ввс сша
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Открытое столкновение между США и Китаем из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань маловероятно, но не исключено, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов и военным маневрам? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого? На все три вопроса я даю отрицательный ответ. Что не исключает на все сто возможность военного конфликта", — объяснил он позицию.Ранее стало известно, что спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях в аэропорту Гонолулу.Накануне американские СМИ писали, что Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Допускалось, что состоится и визит на Тайвань, но сама Пелоси отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.Азиатское турне спикера планировалось еще в апреле, тогда же предполагалось и посещение Тайваня, но Пелоси отменила поездку, так как заразилась коронавирусом. СМИ утверждают, что китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность посещения острова.В Пекине заявляли, что в случае визита Пелоси на Тайвань обязательно примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, но Китай официально считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20220730/tayvan-1806071808.html
https://ria.ru/20220729/tayvan-1806008518.html
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, сша, китай, ввс сша, алексей пушков
19:27 30.07.2022 (обновлено: 20:35 30.07.2022)
 
Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем

Сенатор Пушков назвал возможным конфликт между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Открытое столкновение между США и Китаем из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань маловероятно, но не исключено, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов и военным маневрам? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого? На все три вопроса я даю отрицательный ответ. Что не исключает на все сто возможность военного конфликта", — объяснил он позицию.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
15:30
"Это война?" Американцев ужаснул законопроект о ленд-лизе для Тайваня
Ранее стало известно, что спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях в аэропорту Гонолулу.
Накануне американские СМИ писали, что Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Допускалось, что состоится и визит на Тайвань, но сама Пелоси отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 23:56
GT: визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе
Азиатское турне спикера планировалось еще в апреле, тогда же предполагалось и посещение Тайваня, но Пелоси отменила поездку, так как заразилась коронавирусом. СМИ утверждают, что китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность посещения острова.
В Пекине заявляли, что в случае визита Пелоси на Тайвань обязательно примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, но Китай официально считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:00
И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
 
В миреТайваньСШАКитайВВС СШААлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала