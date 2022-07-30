19:27 30.07.2022 (обновлено: 20:35 30.07.2022)
Пушков оценил вероятность прямого военного конфликта между США и Китаем
Сенатор Пушков назвал возможным конфликт между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Открытое столкновение между США и Китаем из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань маловероятно, но не исключено, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов и военным маневрам? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого? На все три вопроса я даю отрицательный ответ. Что не исключает на все сто возможность военного конфликта", — объяснил он позицию.
Накануне американские СМИ писали, что Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Допускалось, что состоится и визит на Тайвань, но сама Пелоси отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.
Азиатское турне спикера планировалось еще в апреле, тогда же предполагалось и посещение Тайваня, но Пелоси отменила поездку, так как заразилась коронавирусом. СМИ утверждают, что китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность посещения острова.
В Пекине заявляли, что в случае визита Пелоси на Тайвань обязательно примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, но Китай официально считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.