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В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа - РИА Новости, 30.07.2022
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В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа
В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа - РИА Новости, 30.07.2022
В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа
Прокуратура Алтайского края начала проверку организации водоотведения в Барнауле из-за публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:49
2022-07-30T20:59
происшествия
жкх
барнаул
алтайский край
прокуратура алтайского края
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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку организации водоотведения в Барнауле из-за публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящего дорогу ребёнка и он едва не попадает под колеса авто.Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг ребёнок падает и его уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров он плывет в бурном потоке и с трудом и с помощью других людей выбирается на тротуар."Прокурора Алтайского края проводит проверку в части реализации полномочий по организации водоотведения", - сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.В субботу в Барнауле прошёл сильный дождь. Ливневая канализация не справилась, многие дороги оказались затоплены. Позже в мэрии сообщили, что все участки открыли для движения, коммунальщики устраняют последствия непогоды.
https://ria.ru/20220628/potop-1798624325.html
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происшествия, жкх, барнаул, алтайский край, прокуратура алтайского края
20:49 30.07.2022 (обновлено: 20:59 30.07.2022)
 
В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа

Прокуратура проверяет водоотведение в Барнауле из-за видео, где смывает человека с дороги

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку организации водоотведения в Барнауле из-за публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящего дорогу ребёнка и он едва не попадает под колеса авто.
Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг ребёнок падает и его уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров он плывет в бурном потоке и с трудом и с помощью других людей выбирается на тротуар.
"Прокурора Алтайского края проводит проверку в части реализации полномочий по организации водоотведения", - сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
В субботу в Барнауле прошёл сильный дождь. Ливневая канализация не справилась, многие дороги оказались затоплены. Позже в мэрии сообщили, что все участки открыли для движения, коммунальщики устраняют последствия непогоды.
Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 10:41
Через дорогу на лодках, или Последствия проливных дождей в КраснодареСтолицу Кубани затопило из-за проливных дождей, частично парализовав движение по ряду улиц. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозами будут идти в течение нескольких дней. Помимо этого, ожидается град и усиление ветра. Для ликвидации последствий потопа в Краснодаре работают около 30 единиц техники, также задействована спецтехника МЧС.
 
ПроисшествияЖКХБарнаулАлтайский крайПрокуратура Алтайского края
 
 
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