20:49 30.07.2022 (обновлено: 20:59 30.07.2022)
В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа
Прокуратура проверяет водоотведение в Барнауле из-за видео, где смывает человека с дороги
Сотрудник полиции России. Архивное фото
БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку организации водоотведения в Барнауле из-за публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящего дорогу ребёнка и он едва не попадает под колеса авто.
Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг ребёнок падает и его уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров он плывет в бурном потоке и с трудом и с помощью других людей выбирается на тротуар.
"Прокурора Алтайского края проводит проверку в части реализации полномочий по организации водоотведения", - сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
В субботу в Барнауле прошёл сильный дождь. Ливневая канализация не справилась, многие дороги оказались затоплены. Позже в мэрии сообщили, что все участки открыли для движения, коммунальщики устраняют последствия непогоды.
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