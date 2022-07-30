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В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа

В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа - РИА Новости, 30.07.2022

В Барнауле прокуратура проверит систему водоотведения из-за потопа

Прокуратура Алтайского края начала проверку организации водоотведения в Барнауле из-за публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:49

2022-07-30T20:49

2022-07-30T20:59

происшествия

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барнаул

алтайский край

прокуратура алтайского края

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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку организации водоотведения в Барнауле из-за публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящего дорогу ребёнка и он едва не попадает под колеса авто.Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг ребёнок падает и его уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров он плывет в бурном потоке и с трудом и с помощью других людей выбирается на тротуар."Прокурора Алтайского края проводит проверку в части реализации полномочий по организации водоотведения", - сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.В субботу в Барнауле прошёл сильный дождь. Ливневая канализация не справилась, многие дороги оказались затоплены. Позже в мэрии сообщили, что все участки открыли для движения, коммунальщики устраняют последствия непогоды.

https://ria.ru/20220628/potop-1798624325.html

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происшествия, жкх, барнаул, алтайский край, прокуратура алтайского края