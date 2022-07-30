https://ria.ru/20220730/pozhar-1806150970.html

В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет

В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет - РИА Новости, 30.07.2022

В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет

Крыша ресторана "Манана" загорелась в Москве на улице Генерала Белова 23А, пожар локализован и ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:35

2022-07-30T22:35

2022-07-30T22:35

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крыша ресторана "Манана" загорелась в Москве на улице Генерала Белова 23А, пожар локализован и ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Отмечается, что было открытое горение крыши двухэтажного административного здания. Согласно "Яндекс-картам", по этому адресу находится ресторан "Манана".В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что полностью потушить пожар удалось в 21:24."Принятыми мерами в 21:05 пожар был локализован и в 21:24 ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html

москва

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)