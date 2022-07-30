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В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет - РИА Новости, 30.07.2022
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет
Крыша ресторана "Манана" загорелась в Москве на улице Генерала Белова 23А, пожар локализован и ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:35
2022-07-30T22:35
2022-07-30T22:35
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крыша ресторана "Манана" загорелась в Москве на улице Генерала Белова 23А, пожар локализован и ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Отмечается, что было открытое горение крыши двухэтажного административного здания. Согласно "Яндекс-картам", по этому адресу находится ресторан "Манана".В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что полностью потушить пожар удалось в 21:24."Принятыми мерами в 21:05 пожар был локализован и в 21:24 ликвидирован", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крыша ресторана "Манана" загорелась в Москве на улице Генерала Белова 23А, пожар локализован и ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"30 июля в 20:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по г. Москве
поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮАО, улица Генерала Белова, д. 23А"... В 21:05 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было открытое горение крыши двухэтажного административного здания. Согласно "Яндекс-картам", по этому адресу находится ресторан "Манана".
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что полностью потушить пожар удалось в 21:24.
"Принятыми мерами в 21:05 пожар был локализован и в 21:24 ликвидирован", - говорится в сообщении.