Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/pozhar-1806150970.html
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет - РИА Новости, 30.07.2022
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет
Крыша ресторана "Манана" загорелась в Москве на улице Генерала Белова 23А, пожар локализован и ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:35
2022-07-30T22:35
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767226670_0:38:1047:627_1920x0_80_0_0_ce29b3d39f2de3560b2e046377741256.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крыша ресторана "Манана" загорелась в Москве на улице Генерала Белова 23А, пожар локализован и ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Отмечается, что было открытое горение крыши двухэтажного административного здания. Согласно "Яндекс-картам", по этому адресу находится ресторан "Манана".В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что полностью потушить пожар удалось в 21:24."Принятыми мерами в 21:05 пожар был локализован и в 21:24 ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767226670_81:0:966:664_1920x0_80_0_0_90133290bb83a20f38f6b85a0800f884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:35 30.07.2022
 
В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет

В Москве загорелась крыша ресторана "Манана", пострадавших нет

© Городское хозяйство Москвы/TelegramМосковские спасатели
Московские спасатели
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Московские спасатели . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крыша ресторана "Манана" загорелась в Москве на улице Генерала Белова 23А, пожар локализован и ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"30 июля в 20:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮАО, улица Генерала Белова, д. 23А"... В 21:05 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было открытое горение крыши двухэтажного административного здания. Согласно "Яндекс-картам", по этому адресу находится ресторан "Манана".
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что полностью потушить пожар удалось в 21:24.
"Принятыми мерами в 21:05 пожар был локализован и в 21:24 ликвидирован", - говорится в сообщении.
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 19:18
Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала