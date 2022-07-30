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СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором погибли люди

СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором погибли люди - РИА Новости, 30.07.2022

СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором погибли люди

Задержано руководство хостела на юге Москвы, где восемь человек погибли при пожаре, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T00:58

2022-07-30T00:58

2022-07-30T06:50

происшествия

москва

россия

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Задержано руководство хостела на юге Москвы, где восемь человек погибли при пожаре, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По ее словам, в ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено добиваться ареста.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали. По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в здании не сработала.Как отмечала прокуратура Москвы, владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html

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происшествия, москва, россия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы