Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором погибли люди - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/pozhar-1806011918.html
СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором погибли люди
СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором погибли люди - РИА Новости, 30.07.2022
СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором погибли люди
Задержано руководство хостела на юге Москвы, где восемь человек погибли при пожаре, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T00:58
2022-07-30T06:50
происшествия
москва
россия
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805791048_0:268:2731:1804_1920x0_80_0_0_24a1ab5fe51c2bf6c4549dc2a37f10d3.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Задержано руководство хостела на юге Москвы, где восемь человек погибли при пожаре, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По ее словам, в ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено добиваться ареста.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали. По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в здании не сработала.Как отмечала прокуратура Москвы, владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805791048_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2fd63232e49632f5e35d1b3404dcd68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы
00:58 30.07.2022 (обновлено: 06:50 30.07.2022)
 
СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором погибли люди

СК сообщил о задержании руководства московского хостела, при пожаре в котором погибли люди

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Задержано руководство хостела на юге Москвы, где восемь человек погибли при пожаре, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски", — сказала Иванова.
По ее словам, в ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено добиваться ареста.
Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь пострадали. По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в здании не сработала.
Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис Воронин

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Решетки на окнах хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

После пожара возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Как отмечала прокуратура Москвы, владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 12:47
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2022 годах
 
ПроисшествияМоскваРоссияПожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала