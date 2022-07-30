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В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами - РИА Новости, 30.07.2022
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В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами
В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами - РИА Новости, 30.07.2022
В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изъяло более полутонны кокаина в лондонскому порту, наркотики нашли в коробках с бананами... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:50
2022-07-30T20:50
в мире
нидерланды
сша
колумбия
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ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изъяло более полутонны кокаина в лондонскому порту, наркотики нашли в коробках с бананами из Колумбии."Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью совместно с погранслужбой изъяли более полутонны кокаина в порту... Лондона", - говорится в релизе на сайте NCA. Отмечается, что кокаин нашли в коробках с бананами, которые доставили из Колумбии.Агентство установило, что коробки с наркотиками следовали в Нидерланды. Найденная партия кокаина оценивается в более 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 48,7 миллиона долларов США).
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в мире, нидерланды, сша, колумбия
20:50 30.07.2022
 
В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами

NCA нашло в лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСвязки бананов
Связки бананов - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Связки бананов. Архивное фото
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ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изъяло более полутонны кокаина в лондонскому порту, наркотики нашли в коробках с бананами из Колумбии.
"Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью совместно с погранслужбой изъяли более полутонны кокаина в порту... Лондона", - говорится в релизе на сайте NCA. Отмечается, что кокаин нашли в коробках с бананами, которые доставили из Колумбии.
Агентство установило, что коробки с наркотиками следовали в Нидерланды. Найденная партия кокаина оценивается в более 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 48,7 миллиона долларов США).
Меняли гранаты на марихуану – украинский военнопленный о наркотиках в рядах ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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