https://ria.ru/20220730/port-1806139262.html

В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами

В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами - РИА Новости, 30.07.2022

В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изъяло более полутонны кокаина в лондонскому порту, наркотики нашли в коробках с бананами... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:50

2022-07-30T20:50

2022-07-30T20:50

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ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изъяло более полутонны кокаина в лондонскому порту, наркотики нашли в коробках с бананами из Колумбии."Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью совместно с погранслужбой изъяли более полутонны кокаина в порту... Лондона", - говорится в релизе на сайте NCA. Отмечается, что кокаин нашли в коробках с бананами, которые доставили из Колумбии.Агентство установило, что коробки с наркотиками следовали в Нидерланды. Найденная партия кокаина оценивается в более 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 48,7 миллиона долларов США).

https://ria.ru/20220612/voennyy-1794957786.html

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сша

колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нидерланды, сша, колумбия