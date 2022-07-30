https://ria.ru/20220730/port-1806139262.html
В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами
В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами - РИА Новости, 30.07.2022
В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изъяло более полутонны кокаина в лондонскому порту, наркотики нашли в коробках с бананами... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:50
2022-07-30T20:50
2022-07-30T20:50
в мире
нидерланды
сша
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49873/01/498730163_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_93fb227fb06f559b14009d1939cdf718.jpg
ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изъяло более полутонны кокаина в лондонскому порту, наркотики нашли в коробках с бананами из Колумбии."Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью совместно с погранслужбой изъяли более полутонны кокаина в порту... Лондона", - говорится в релизе на сайте NCA. Отмечается, что кокаин нашли в коробках с бананами, которые доставили из Колумбии.Агентство установило, что коробки с наркотиками следовали в Нидерланды. Найденная партия кокаина оценивается в более 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 48,7 миллиона долларов США).
https://ria.ru/20220612/voennyy-1794957786.html
нидерланды
сша
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49873/01/498730163_131:0:2798:2000_1920x0_80_0_0_ac6cda9df49d08747edac2a867c5a592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, сша, колумбия
В лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами
NCA нашло в лондонском порту нашли более полутонны кокаина в коробках с бананами