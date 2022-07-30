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Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации
Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.07.2022
Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации
Пять гуманитарных акций проводятся Россией в субботу в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе них населению передается более 164 тонн гуманитарных... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:40
2022-07-30T21:40
2022-07-30T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
харьковская область
донбасс
запорожская область
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пять гуманитарных акций проводятся Россией в субботу в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе них населению передается более 164 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Тридцатого июля 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 164,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал генерал на брифинге.По словам Мизинцева, в республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 49754,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1384 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 421,4 тонны гумпомощи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220730/gumpomosch-1806039516.html
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, харьковская область, донбасс, запорожская область, гуманитарная помощь, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации
Минобороны: пять гуманитарных акций прошли в ДНР, Запорожской и Харьковской областях