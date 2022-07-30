https://ria.ru/20220730/pomosch-1806146434.html

Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации

Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.07.2022

Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации

Пять гуманитарных акций проводятся Россией в субботу в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе них населению передается более 164 тонн гуманитарных... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:40

2022-07-30T21:40

2022-07-30T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донецкая народная республика

харьковская область

донбасс

запорожская область

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пять гуманитарных акций проводятся Россией в субботу в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе них населению передается более 164 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Тридцатого июля 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 164,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал генерал на брифинге.По словам Мизинцева, в республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 49754,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1384 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 421,4 тонны гумпомощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220730/gumpomosch-1806039516.html

донецкая народная республика

харьковская область

донбасс

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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, харьковская область, донбасс, запорожская область, гуманитарная помощь, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев