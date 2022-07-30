Рейтинг@Mail.ru
Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/pomosch-1806146434.html
Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации
Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.07.2022
Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации
Пять гуманитарных акций проводятся Россией в субботу в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе них населению передается более 164 тонн гуманитарных... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:40
2022-07-30T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
харьковская область
донбасс
запорожская область
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805404480_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_0b517cffb6500a0220e6be8517d01ee6.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пять гуманитарных акций проводятся Россией в субботу в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе них населению передается более 164 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Тридцатого июля 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 164,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал генерал на брифинге.По словам Мизинцева, в республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 49754,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1384 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 421,4 тонны гумпомощи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220730/gumpomosch-1806039516.html
донецкая народная республика
харьковская область
донбасс
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805404480_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_699e89ad84f039799026050aac492396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, харьковская область, донбасс, запорожская область, гуманитарная помощь, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:40 30.07.2022
 
Россия провела пять гуманитарных акций в зоне спецоперации

Минобороны: пять гуманитарных акций прошли в ДНР, Запорожской и Харьковской областях

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи волонтерами из РФ на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи волонтерами из РФ на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Раздача гуманитарной помощи волонтерами из РФ на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пять гуманитарных акций проводятся Россией в субботу в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе них населению передается более 164 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Тридцатого июля 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 164,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал генерал на брифинге.
По словам Мизинцева, в республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 49754,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1384 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 421,4 тонны гумпомощи.
Раздача еды жителям города Рубежное. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
11:40В мире
ВСУ обстреляли автоколонну с гуманитарным грузом для жителей Энергодара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьДонбассЗапорожская областьГуманитарная помощьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала