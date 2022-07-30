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Американский полковник рассказал о последнем шансе Киева - РИА Новости, 30.07.2022
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Американский полковник рассказал о последнем шансе Киева
Американский полковник рассказал о последнем шансе Киева - РИА Новости, 30.07.2022
Американский полковник рассказал о последнем шансе Киева
У Украины осталась последняя возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в ее пользу, заявил бывший советник... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:08
2022-07-30T19:57
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россия
сша
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У Украины осталась последняя возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в ее пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий", — сказал он.По мнению военного, Запад больше не сможет помогать Зеленскому, так как в Европе назревает критичная ситуация как в экономике, так и в политике. Европейская промышленность столкнется с острой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, это вызовет кадровые изменения в правительствах и приведет к урегулированию отношений с Кремлем.После начала военной спецоперации российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров, как в формате очных встреч в Белоруссии, так и по видеосвязи. Последняя встреча состоялась в конце марта в Стамбуле — тогда глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала письменные предложения по будущему договору и в целом впервые за многие годы продемонстрировала желание договариваться.Россия в ответ существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях, а также предложила, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Но позже, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Киев отказался от собственных предложений и начал устраивать провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. На позицию Украины серьезно влияет Запад, представители которого не раз заявляли, что Россию нужно победить на поле боя. В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Россия никогда не отказывалась от возможности диалога.
https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html
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украина, россия, сша, европа
15:08 30.07.2022 (обновлено: 19:57 30.07.2022)
 
Американский полковник рассказал о последнем шансе Киева

Полковник США Макгрегор заявил о последнем шансе для Киева договориться с Москвой

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает военный доклад
Президент Украины Владимир Зеленский слушает военный доклад - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский слушает военный доклад
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У Украины осталась последняя возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в ее пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
09:10
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
По мнению военного, Запад больше не сможет помогать Зеленскому, так как в Европе назревает критичная ситуация как в экономике, так и в политике. Европейская промышленность столкнется с острой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, это вызовет кадровые изменения в правительствах и приведет к урегулированию отношений с Кремлем.
После начала военной спецоперации российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров, как в формате очных встреч в Белоруссии, так и по видеосвязи. Последняя встреча состоялась в конце марта в Стамбуле — тогда глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала письменные предложения по будущему договору и в целом впервые за многие годы продемонстрировала желание договариваться.
Энн Коултер
12:38Специальная военная операция на Украине
Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России
Россия в ответ существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях, а также предложила, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Но позже, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Киев отказался от собственных предложений и начал устраивать провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. На позицию Украины серьезно влияет Запад, представители которого не раз заявляли, что Россию нужно победить на поле боя. В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Россия никогда не отказывалась от возможности диалога.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
В ходе "контрнаступления" Киев теряет города
 
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