https://ria.ru/20220730/polet-1806081186.html

Спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях

Спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях - РИА Новости, 30.07.2022

Спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях

Спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:58

2022-07-30T15:58

2022-07-30T17:22

в мире

нэнси пелоси

сша

тайвань

ввс сша

мид кнр

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.Речь идет о самолете с регистрационным номером 09-0540, который, по информации из открытых источников, принадлежит американским ВВС. По состоянию на 16:40 мск борт совершил посадку в аэропорту Гонолулу.Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" американских лидеров и, в частности, перевозят членов конгресса.Накануне американские СМИ писали, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Не исключалось, что состоится ее визит и на Тайвань, но сама Пелоси отказалась давать комментарии по этому поводу, сославшись на требования безопасности.Азиатское турне спикера планировалось еще в апреле, тогда же предполагалось и посещение Тайваня, но Пелоси отменила поездку, так как внезапно заразилась коронавирусом. СМИ утверждают, что китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность посещения острова.В Пекине заявляли, что в случае визита Пелоси на Тайвань обязательно примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, но Китай официально считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220729/tayvan-1806008518.html

https://ria.ru/20220730/kitay-1806082689.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, ввс сша, мид кнр, китай