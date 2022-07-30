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Спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях - РИА Новости, 30.07.2022
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Спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях
Спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях - РИА Новости, 30.07.2022
Спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях
Спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:58
2022-07-30T17:22
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
ввс сша
мид кнр
китай
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.Речь идет о самолете с регистрационным номером 09-0540, который, по информации из открытых источников, принадлежит американским ВВС. По состоянию на 16:40 мск борт совершил посадку в аэропорту Гонолулу.Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" американских лидеров и, в частности, перевозят членов конгресса.Накануне американские СМИ писали, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Не исключалось, что состоится ее визит и на Тайвань, но сама Пелоси отказалась давать комментарии по этому поводу, сославшись на требования безопасности.Азиатское турне спикера планировалось еще в апреле, тогда же предполагалось и посещение Тайваня, но Пелоси отменила поездку, так как внезапно заразилась коронавирусом. СМИ утверждают, что китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность посещения острова.В Пекине заявляли, что в случае визита Пелоси на Тайвань обязательно примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, но Китай официально считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20220729/tayvan-1806008518.html
https://ria.ru/20220730/kitay-1806082689.html
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в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, ввс сша, мид кнр, китай
15:58 30.07.2022 (обновлено: 17:22 30.07.2022)
 
Спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях

Flightradar: спецборт ВВС США, направлявшийся в сторону Азии, сел на Гавайях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спецборт ВВС США, вылетевший в сторону Азии, приземлился на Гавайях, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.
Речь идет о самолете с регистрационным номером 09-0540, который, по информации из открытых источников, принадлежит американским ВВС. По состоянию на 16:40 мск борт совершил посадку в аэропорту Гонолулу.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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GT: визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе
Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" американских лидеров и, в частности, перевозят членов конгресса.
Накануне американские СМИ писали, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Не исключалось, что состоится ее визит и на Тайвань, но сама Пелоси отказалась давать комментарии по этому поводу, сославшись на требования безопасности.
Азиатское турне спикера планировалось еще в апреле, тогда же предполагалось и посещение Тайваня, но Пелоси отменила поездку, так как внезапно заразилась коронавирусом. СМИ утверждают, что китайские дипломаты провели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность посещения острова.
В Пекине заявляли, что в случае визита Пелоси на Тайвань обязательно примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, но Китай официально считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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В миреНэнси ПелосиСШАТайваньВВС СШАМИД КНРКитай
 
 
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