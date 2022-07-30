01:48 30.07.2022 (обновлено: 09:34 30.07.2022)
Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины
Генерал Мэйолл в эфире Times Radio: Европа отвернется от Украины из-за ситуации с газом
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
"Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна", — высказался Мэйолл.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15 процентов с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал его практически неосуществимым.