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Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины - РИА Новости, 30.07.2022
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Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины
Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины - РИА Новости, 30.07.2022
Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины
Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов, заявил в эфире... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T01:48
2022-07-30T09:34
в мире
петер сийярто
венгрия
россия
нато
москва
великобритания
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15 процентов с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал его практически неосуществимым.
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в мире, петер сийярто, венгрия, россия, нато, москва, великобритания, еврокомиссия
01:48 30.07.2022 (обновлено: 09:34 30.07.2022)
 
Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины

Генерал Мэйолл в эфире Times Radio: Европа отвернется от Украины из-за ситуации с газом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.

"Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна", — высказался Мэйолл.

Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15 процентов с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал его практически неосуществимым.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 12:47
СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада
 
В миреПетер СийяртоВенгрияРоссияНАТОМоскваВеликобританияЕврокомиссия
 
 
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