https://ria.ru/20220730/podderzhka-1806012749.html

Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины

Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины - РИА Новости, 30.07.2022

Британский генерал назвал условие для отказа от поддержки Украины

Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов, заявил в эфире... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T01:48

2022-07-30T01:48

2022-07-30T09:34

в мире

петер сийярто

венгрия

россия

нато

москва

великобритания

еврокомиссия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15 процентов с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал его практически неосуществимым.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804228989.html

венгрия

россия

москва

великобритания

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в мире, петер сийярто, венгрия, россия, нато, москва, великобритания, еврокомиссия