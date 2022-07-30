https://ria.ru/20220730/pensiya-1806015392.html
СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии
СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии - РИА Новости, 30.07.2022
СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии
Осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии, сообщили "Известиям" в партии "Справедливая Россия — За правду". РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T04:25
2022-07-30T04:25
2022-07-30T09:22
общество
сергей миронов
россия
пенсия
партия "справедливая россия - за правду"
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии, сообщили "Известиям" в партии "Справедливая Россия — За правду".Лидер партии Сергей Миронов в беседе с газетой предложил выплачивать денежные средства ежегодно в декабре к новогодним праздникам.Парламентарий считает, что инициатива позволит простимулировать покупательский спрос в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг.Также поправки предусматривают увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70 лет. По оценкам партии, реализация их идеи может потребовать выделения 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
https://ria.ru/20220719/pensii-1803383698.html
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общество, сергей миронов, россия, пенсия, партия "справедливая россия - за правду", госдума рф
04:25 30.07.2022 (обновлено: 09:22 30.07.2022)
СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии
"Известия": осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии раз в год в декабре