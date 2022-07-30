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СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии - РИА Новости, 30.07.2022
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СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии
СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии - РИА Новости, 30.07.2022
СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии
Осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии, сообщили "Известиям" в партии "Справедливая Россия — За правду". РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T04:25
2022-07-30T09:22
общество
сергей миронов
россия
пенсия
партия "справедливая россия - за правду"
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии, сообщили "Известиям" в партии "Справедливая Россия — За правду".Лидер партии Сергей Миронов в беседе с газетой предложил выплачивать денежные средства ежегодно в декабре к новогодним праздникам.Парламентарий считает, что инициатива позволит простимулировать покупательский спрос в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг.Также поправки предусматривают увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70 лет. По оценкам партии, реализация их идеи может потребовать выделения 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
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общество, сергей миронов, россия, пенсия, партия "справедливая россия - за правду", госдума рф
04:25 30.07.2022 (обновлено: 09:22 30.07.2022)
 
СМИ сообщили о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии

"Известия": осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии раз в год в декабре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда
Сотрудник пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии, сообщили "Известиям" в партии "Справедливая Россия — За правду".
Лидер партии Сергей Миронов в беседе с газетой предложил выплачивать денежные средства ежегодно в декабре к новогодним праздникам.
"Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны", — высказался Миронов.
Парламентарий считает, что инициатива позволит простимулировать покупательский спрос в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг.
Также поправки предусматривают увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70 лет. По оценкам партии, реализация их идеи может потребовать выделения 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
19 июля, 10:21
СМИ назвали категории россиян, которым повысят пенсии в августе
 
ОбществоСергей МироновРоссияПенсияПартия "Справедливая Россия - за правду"Госдума РФ
 
 
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