22:07 30.07.2022 (обновлено: 22:12 30.07.2022)
В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских
Депутат Госдумы Каргинов призвал наказать норвежского дипломата за выпад в адрес русских
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии, которая обругала сотрудников отеля в России и заявила, что ненавидит русских.
"Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную "порку" по всей строгости закона... Никому не дозволено оскорблять русских!" - написал Каргинов в своем Telegram-канале.
По его словам, может быть возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
"Я, как депутат Госдумы от ЛДПР, курирующий Мурманскую область, в которой произошло событие, приложу все усилия для восстановления справедливости", - также сообщил парламентарий.
В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.