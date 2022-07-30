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В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских - РИА Новости, 30.07.2022
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В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских
В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских - РИА Новости, 30.07.2022
В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских
Депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии, которая обругала сотрудников... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:07
2022-07-30T22:12
мария захарова
россия
мурманская область
лдпр
госдума рф
норвегия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии, которая обругала сотрудников отеля в России и заявила, что ненавидит русских.По его словам, может быть возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства."Я, как депутат Госдумы от ЛДПР, курирующий Мурманскую область, в которой произошло событие, приложу все усилия для восстановления справедливости", - также сообщил парламентарий.В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.
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россия
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мария захарова, россия, мурманская область, лдпр, госдума рф, норвегия
22:07 30.07.2022 (обновлено: 22:12 30.07.2022)
 
В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских

Депутат Госдумы Каргинов призвал наказать норвежского дипломата за выпад в адрес русских

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии, которая обругала сотрудников отеля в России и заявила, что ненавидит русских.
"Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную "порку" по всей строгости закона... Никому не дозволено оскорблять русских!" - написал Каргинов в своем Telegram-канале.
По его словам, может быть возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
"Я, как депутат Госдумы от ЛДПР, курирующий Мурманскую область, в которой произошло событие, приложу все усилия для восстановления справедливости", - также сообщил парламентарий.
В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 17:31
МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске
 
Мария ЗахароваРоссияМурманская областьЛДПРГосдума РФНорвегия
 
 
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