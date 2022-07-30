https://ria.ru/20220730/otvetstvennost-1806149135.html

В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских

В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских - РИА Новости, 30.07.2022

В ГД призвали наказать норвежского дипломата за выпад в сторону русских

Депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии, которая обругала сотрудников... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:07

2022-07-30T22:07

2022-07-30T22:12

мария захарова

россия

мурманская область

лдпр

госдума рф

норвегия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии, которая обругала сотрудников отеля в России и заявила, что ненавидит русских.По его словам, может быть возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства."Я, как депутат Госдумы от ЛДПР, курирующий Мурманскую область, в которой произошло событие, приложу все усилия для восстановления справедливости", - также сообщил парламентарий.В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.

https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806109089.html

россия

мурманская область

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария захарова, россия, мурманская область, лдпр, госдума рф, норвегия