Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска
Роструд заявил о возможности работодателя изменить время отпуска работника с его согласия
© Depositphotos / stokketeРабота с документами
© Depositphotos / stokkete
Работа с документами. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Согласование графика отпусков происходит не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Исполнять его должны как работники, так и работодатели. При этом перенос отпуска все же возможен, основания для этого указаны в статье 124 Трудового кодекса. Это, в частности, временная нетрудоспособность работника или несвоевременный расчет отпускных. Перенести отпуск можно и по соглашению сторон, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Роструда.
"Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя. Перенос отпуска также должен быть согласован с непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.)", — пояснили в службе.
Работодатель тоже может изменить время отпуска работника, но лишь с согласия последнего и только при наличии веских оснований. Такое случается, если предоставление отпуска в текущем рабочем году может негативно сказаться на нормальном ходе работы предприятия.
Тогда отпуск переносят на следующий рабочий год, но в течение следующего рабочего года его следует отгулять.