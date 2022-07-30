https://ria.ru/20220730/otpusk-1806008234.html

Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска

Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска - РИА Новости, 30.07.2022

Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска

Согласование графика отпусков происходит не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Исполнять его должны как работники, так и работодатели... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T01:15

2022-07-30T01:15

2022-07-30T01:15

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

отпуска

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_b65739bdfab8096e3900569a8175a270.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Согласование графика отпусков происходит не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Исполнять его должны как работники, так и работодатели. При этом перенос отпуска все же возможен, основания для этого указаны в статье 124 Трудового кодекса. Это, в частности, временная нетрудоспособность работника или несвоевременный расчет отпускных. Перенести отпуск можно и по соглашению сторон, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Роструда.Работодатель тоже может изменить время отпуска работника, но лишь с согласия последнего и только при наличии веских оснований. Такое случается, если предоставление отпуска в текущем рабочем году может негативно сказаться на нормальном ходе работы предприятия.Тогда отпуск переносят на следующий рабочий год, но в течение следующего рабочего года его следует отгулять.

https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), отпуска, работа