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Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска - РИА Новости, 30.07.2022
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Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска
Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска - РИА Новости, 30.07.2022
Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска
Согласование графика отпусков происходит не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Исполнять его должны как работники, так и работодатели... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T01:15
2022-07-30T01:15
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
отпуска
работа
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Согласование графика отпусков происходит не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Исполнять его должны как работники, так и работодатели. При этом перенос отпуска все же возможен, основания для этого указаны в статье 124 Трудового кодекса. Это, в частности, временная нетрудоспособность работника или несвоевременный расчет отпускных. Перенести отпуск можно и по соглашению сторон, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Роструда.Работодатель тоже может изменить время отпуска работника, но лишь с согласия последнего и только при наличии веских оснований. Такое случается, если предоставление отпуска в текущем рабочем году может негативно сказаться на нормальном ходе работы предприятия.Тогда отпуск переносят на следующий рабочий год, но в течение следующего рабочего года его следует отгулять.
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общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), отпуска, работа
01:15 30.07.2022
 
Роструд объяснил, когда сотрудник может изменить время отпуска

Роструд заявил о возможности работодателя изменить время отпуска работника с его согласия

© Depositphotos / stokketeРабота с документами
Работа с документами - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Depositphotos / stokkete
Работа с документами. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Согласование графика отпусков происходит не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Исполнять его должны как работники, так и работодатели. При этом перенос отпуска все же возможен, основания для этого указаны в статье 124 Трудового кодекса. Это, в частности, временная нетрудоспособность работника или несвоевременный расчет отпускных. Перенести отпуск можно и по соглашению сторон, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Роструда.

"Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя. Перенос отпуска также должен быть согласован с непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.)", — пояснили в службе.

Работодатель тоже может изменить время отпуска работника, но лишь с согласия последнего и только при наличии веских оснований. Такое случается, если предоставление отпуска в текущем рабочем году может негативно сказаться на нормальном ходе работы предприятия.
Тогда отпуск переносят на следующий рабочий год, но в течение следующего рабочего года его следует отгулять.
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