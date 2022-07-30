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Эксперты рассказали, где чаще всего отдыхали россияне в июле - РИА Новости, 30.07.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, где чаще всего отдыхали россияне в июле
Эксперты рассказали, где чаще всего отдыхали россияне в июле - РИА Новости, 30.07.2022
Эксперты рассказали, где чаще всего отдыхали россияне в июле
Эксперты узнали, куда россияне чаще всего ездили отдыхать в июле, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T06:23
2022-07-30T06:23
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Эксперты узнали, куда россияне чаще всего ездили отдыхать в июле, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. Средняя стоимость перелета по внутрироссийским направлениям — 7600 рублей с человека в одну сторону.Что касается других стран, в список самых популярных вошли Армения, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Грузия.Заметнее всего вырос спрос на авиабилеты в Таджикистан (в 10 раз) и Казахстан (в 9,4 раза), отметили в пресс-службе. В июле перелеты за рубеж обходились в среднем в 22100 рублей с человека в одну сторону.Активно путешествовали россияне и на поезде. Туристы бронировали билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапу, Нижний Новгород. Такие поездки выходили значительно дешевле — около 3500.Чаще всего россияне останавливались в отелях и гостиницах на один день, следует из результатов исследования. Каждый четвертый бронировал жилье на четыре-семь дней, и только четыре процента — на срок от недели и больше. Самыми популярными оказались объекты размещения без звезд — на них пришлось 33 процента заказов, на втором месте — трехзвездочные, на третьем — четырехзвездочные.
https://ria.ru/20220729/avianapravleniya-1805557962.html
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новости - туризм, отдых, авиабилеты, отели, туризм, туристы, гостиницы, цены
06:23 30.07.2022
 
Эксперты рассказали, где чаще всего отдыхали россияне в июле

Эксперты OneTwoTrip назвали самые популярные направления для отдыха в июле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Эксперты узнали, куда россияне чаще всего ездили отдыхать в июле, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
"Топ российских городов, как и в прошлом году, возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Популярность Северной столицы и черноморского курорта выросла — на 14 и 29 процентов соответственно, в то время как интерес к Москве за год снизился — на семь процентов", — рассказали в пресс-службе.
Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. Средняя стоимость перелета по внутрироссийским направлениям — 7600 рублей с человека в одну сторону.
Что касается других стран, в список самых популярных вошли Армения, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Грузия.
Заметнее всего вырос спрос на авиабилеты в Таджикистан (в 10 раз) и Казахстан (в 9,4 раза), отметили в пресс-службе. В июле перелеты за рубеж обходились в среднем в 22100 рублей с человека в одну сторону.
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Чаще всего россияне останавливались в отелях и гостиницах на один день, следует из результатов исследования. Каждый четвертый бронировал жилье на четыре-семь дней, и только четыре процента — на срок от недели и больше. Самыми популярными оказались объекты размещения без звезд — на них пришлось 33 процента заказов, на втором месте — трехзвездочные, на третьем — четырехзвездочные.
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