https://ria.ru/20220730/ospa-1806057472.html
В Испании зафиксировали второй случай смерти от оспы обезьян
В Испании зафиксировали второй случай смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 30.07.2022
В Испании зафиксировали второй случай смерти от оспы обезьян
Второй случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Испании, сообщила радиостанция Cadena SER. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:33
2022-07-30T14:33
2022-07-30T14:33
в мире
испания
оспа обезьян
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Испании, сообщила радиостанция Cadena SER.Днем ранее минздрав Испании подтвердил первый случай смерти от оспы обезьян в стране."Министерство здравоохранения подтверждает второй случай смерти от оспы обезьян в Испании", - сообщает радио со ссылкой на отчет Координационного центра по предупреждениям и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (CCAES).Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html
испания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, оспа обезьян
В Испании зафиксировали второй случай смерти от оспы обезьян
Минздрав Испании подтвердил второй случай смерти от оспы обезьян
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Второй случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Испании, сообщила радиостанция Cadena SER
.
Днем ранее минздрав Испании
подтвердил первый случай смерти от оспы обезьян в стране.
"Министерство здравоохранения подтверждает второй случай смерти от оспы обезьян в Испании", - сообщает радио со ссылкой на отчет Координационного центра по предупреждениям и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (CCAES).
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.