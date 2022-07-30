https://ria.ru/20220730/ospa-1806057472.html

В Испании зафиксировали второй случай смерти от оспы обезьян

В Испании зафиксировали второй случай смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 30.07.2022

В Испании зафиксировали второй случай смерти от оспы обезьян

Второй случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Испании, сообщила радиостанция Cadena SER. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:33

2022-07-30T14:33

2022-07-30T14:33

в мире

испания

оспа обезьян

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Второй случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Испании, сообщила радиостанция Cadena SER.Днем ранее минздрав Испании подтвердил первый случай смерти от оспы обезьян в стране."Министерство здравоохранения подтверждает второй случай смерти от оспы обезьян в Испании", - сообщает радио со ссылкой на отчет Координационного центра по предупреждениям и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (CCAES).Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html

испания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания, оспа обезьян