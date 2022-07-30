https://ria.ru/20220730/ospa-1806020392.html
В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за оспы обезьян
В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 30.07.2022
В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за оспы обезьян
Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:26
2022-07-30T08:26
2022-07-30T08:28
в мире
нью-йорк (город)
сша
оспа обезьян
нью-йорк (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_0:283:3000:1971_1920x0_80_0_0_c5808e447880bb9e46a41396541b4631.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.Накануне сообщалось, что власти штата объявили оспу обезьян "непосредственной угрозой здравоохранению" в связи с ростом числа случаев заражения вирусом."Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в штате, чтобы укрепить наши продолжающиеся усилия по борьбе со вспышкой оспы обезьян. Этот исполнительный указ позволяет нам реагировать более оперативно и дает профессионалам в сфере здравоохранения возможность предпринимать дополнительные шаги, которые помогут вакцинировать большее число нью-йоркцев", - написала Хокул в Twitter.Она добавила, что каждый четвертый случай заболевания оспой обезьян в США приходится на штат.По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране выявлено 5189 случаев заражения оспой обезьян, из которых 1345 приходятся на Нью-Йорк.На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html
https://ria.ru/20220727/ospa-1805396966.html
нью-йорк (город)
сша
нью-йорк (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_175:0:2803:1971_1920x0_80_0_0_4a9d5e6ce11099167eae853342d896e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, оспа обезьян, нью-йорк (штат)
08:26 30.07.2022 (обновлено: 08:28 30.07.2022)
В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за оспы обезьян
Губернатор Нью-Йорка Хокул объявила о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила
о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.
Накануне сообщалось, что власти штата объявили оспу обезьян "непосредственной угрозой здравоохранению" в связи с ростом числа случаев заражения вирусом.
"Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в штате, чтобы укрепить наши продолжающиеся усилия по борьбе со вспышкой оспы обезьян. Этот исполнительный указ позволяет нам реагировать более оперативно и дает профессионалам в сфере здравоохранения возможность предпринимать дополнительные шаги, которые помогут вакцинировать большее число нью-йоркцев", - написала Хокул в Twitter.
Она добавила, что каждый четвертый случай заболевания оспой обезьян в США
приходится на штат.
По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране выявлено 5189 случаев заражения оспой обезьян, из которых 1345 приходятся на Нью-Йорк.
На прошлой неделе ВОЗ
признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы
. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.