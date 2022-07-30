https://ria.ru/20220730/ospa-1806020392.html

В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 30.07.2022

В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:26

2022-07-30T08:26

2022-07-30T08:28

в мире

нью-йорк (город)

сша

оспа обезьян

нью-йорк (штат)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.Накануне сообщалось, что власти штата объявили оспу обезьян "непосредственной угрозой здравоохранению" в связи с ростом числа случаев заражения вирусом."Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в штате, чтобы укрепить наши продолжающиеся усилия по борьбе со вспышкой оспы обезьян. Этот исполнительный указ позволяет нам реагировать более оперативно и дает профессионалам в сфере здравоохранения возможность предпринимать дополнительные шаги, которые помогут вакцинировать большее число нью-йоркцев", - написала Хокул в Twitter.Она добавила, что каждый четвертый случай заболевания оспой обезьян в США приходится на штат.По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране выявлено 5189 случаев заражения оспой обезьян, из которых 1345 приходятся на Нью-Йорк.На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220729/vaktsina-1805411060.html

https://ria.ru/20220727/ospa-1805396966.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (штат)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нью-йорк (город), сша, оспа обезьян, нью-йорк (штат)