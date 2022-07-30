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Названы продукты, которые подорожают к осени - РИА Новости, 30.07.2022
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Названы продукты, которые подорожают к осени
Названы продукты, которые подорожают к осени - РИА Новости, 30.07.2022
Названы продукты, которые подорожают к осени
Сейчас дешевеют овощи и фрукты, которые в изобилии начинают созревать на полях и огородах в разгар лета. Однако осенью цены продолжат падать лишь на продукты... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T02:15
2022-07-30T11:19
экономика
общество
россия
осень
цены
мария долгова
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сейчас дешевеют овощи и фрукты, которые в изобилии начинают созревать на полях и огородах в разгар лета. Однако осенью цены продолжат падать лишь на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое может начать дорожать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.Немалая часть отечественных продуктов "завязана" на импортную составляющую —оборудование, упаковка, ингредиенты.Долгова напомнила о росте цен на упаковочные материалы — бумагу, пластик, краски, транспортную тару. Это также будет влиять на конечную стоимость продуктов. В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
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экономика, общество, россия, осень, цены, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова
02:15 30.07.2022 (обновлено: 11:19 30.07.2022)
 
Названы продукты, которые подорожают к осени

Эксперт Долгова спрогнозировала подорожание сыра, колбас и кондитерских изделий к осени

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сейчас дешевеют овощи и фрукты, которые в изобилии начинают созревать на полях и огородах в разгар лета. Однако осенью цены продолжат падать лишь на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое может начать дорожать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.
Немалая часть отечественных продуктов "завязана" на импортную составляющую —оборудование, упаковка, ингредиенты.

"Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени", — отметила финансист.

Долгова напомнила о росте цен на упаковочные материалы — бумагу, пластик, краски, транспортную тару. Это также будет влиять на конечную стоимость продуктов. В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
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ЭкономикаОбществоРоссияОсеньЦеныМария ДолговаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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