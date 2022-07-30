https://ria.ru/20220730/osen-1806009192.html

Названы продукты, которые подорожают к осени

Названы продукты, которые подорожают к осени - РИА Новости, 30.07.2022

Названы продукты, которые подорожают к осени

Сейчас дешевеют овощи и фрукты, которые в изобилии начинают созревать на полях и огородах в разгар лета. Однако осенью цены продолжат падать лишь на продукты... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T02:15

2022-07-30T02:15

2022-07-30T11:19

экономика

общество

россия

осень

цены

мария долгова

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сейчас дешевеют овощи и фрукты, которые в изобилии начинают созревать на полях и огородах в разгар лета. Однако осенью цены продолжат падать лишь на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое может начать дорожать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.Немалая часть отечественных продуктов "завязана" на импортную составляющую —оборудование, упаковка, ингредиенты.Долгова напомнила о росте цен на упаковочные материалы — бумагу, пластик, краски, транспортную тару. Это также будет влиять на конечную стоимость продуктов. В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.

https://ria.ru/20220727/inflyatsiya-1805428220.html

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экономика, общество, россия, осень, цены, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова