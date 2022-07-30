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ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке
ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022
ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке
ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР), говорится в комментарии заместителя... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:20
2022-07-30T16:20
2022-07-30T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
оон
донецкая народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
антониу гутерреш
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ООН, 30 июл — РИА Новости. ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР), говорится в комментарии заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в России возбуждены уголовные дела. — Прим. ред.), начали давать показания."В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", — указал Хак.По его словам, ООН полностью поддерживает инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК).
донецкая народная республика
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS
Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS
2022-07-30T16:20
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), антониу гутерреш, видео
16:20 30.07.2022 (обновлено: 19:28 30.07.2022)
ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке
Представитель Гутерреша Хак сообщил о готовности ООН расследовать удар по СИЗО в Еленовке