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ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке

ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022

ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР), говорится в комментарии заместителя... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:20

2022-07-30T16:20

2022-07-30T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

оон

донецкая народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

антониу гутерреш

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ООН, 30 июл — РИА Новости. ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР), говорится в комментарии заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в России возбуждены уголовные дела. — Прим. ред.), начали давать показания."В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", — указал Хак.По его словам, ООН полностью поддерживает инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК).

донецкая народная республика

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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS 2022-07-30T16:20 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

в мире, оон, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), антониу гутерреш, видео