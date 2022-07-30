https://ria.ru/20220730/obstrel-1806044765.html

Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в ДНР

Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022

Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в ДНР

Министерство обороны опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:46

2022-07-30T12:46

2022-07-30T13:54

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке."В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он уточнил, что жертвами атаки стали 50 человек. Останки 48 из них извлекли из-под завалов здания, еще двое умерли по дороге в больницу.Тяжелые ранения получили 73 военнопленных украинца. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.Таким образом, всего в списках 123 фамилии военнопленных. Самому старшему из них 49 лет, самому младшему — 20. При этом принадлежность к конкретному подразделению и воинские звания не уточняются.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, остальные с тех пор находились в колонии в Еленовке.

https://ria.ru/20220730/obstrel-1806024893.html

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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS 2022-07-30T12:46 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс