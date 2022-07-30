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Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в ДНР
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в ДНР
Министерство обороны опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:46
2022-07-30T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке."В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он уточнил, что жертвами атаки стали 50 человек. Останки 48 из них извлекли из-под завалов здания, еще двое умерли по дороге в больницу.Тяжелые ранения получили 73 военнопленных украинца. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.Таким образом, всего в списках 123 фамилии военнопленных. Самому старшему из них 49 лет, самому младшему — 20. При этом принадлежность к конкретному подразделению и воинские звания не уточняются.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, остальные с тех пор находились в колонии в Еленовке.
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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS
Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS
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безопасность, донбасс
12:46 30.07.2022 (обновлено: 13:54 30.07.2022)
 
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в ДНР

Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке.
"В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что жертвами атаки стали 50 человек. Останки 48 из них извлекли из-под завалов здания, еще двое умерли по дороге в больницу.
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 09:22Специальная военная операция на Украине
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Тяжелые ранения получили 73 военнопленных украинца. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.
Таким образом, всего в списках 123 фамилии военнопленных. Самому старшему из них 49 лет, самому младшему — 20. При этом принадлежность к конкретному подразделению и воинские звания не уточняются.
"Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", — заключил Конашенков.
Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, остальные с тех пор находились в колонии в Еленовке.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбасс
 
 
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