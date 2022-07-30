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Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области
Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 30.07.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела в субботу села Ломаковка Брянской области, сообщается в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:20
2022-07-30T12:20
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела в субботу села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России поручил расследовать факты обстрела села Ломаковка Брянской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате обстрела повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений.
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происшествия, брянская область, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
12:20 30.07.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ села Ломаковка в Брянской области

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела в субботу села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета России поручил расследовать факты обстрела села Ломаковка Брянской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате обстрела повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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