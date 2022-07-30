https://ria.ru/20220730/obstrel-1806041863.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области
Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 30.07.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела в субботу села Ломаковка Брянской области, сообщается в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:20
2022-07-30T12:20
2022-07-30T12:20
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела в субботу села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России поручил расследовать факты обстрела села Ломаковка Брянской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате обстрела повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
брянская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ села Ломаковка в Брянской области