https://ria.ru/20220730/obstrel-1806041863.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области

Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области - РИА Новости, 30.07.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела в субботу села Ломаковка Брянской области, сообщается в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:20

2022-07-30T12:20

2022-07-30T12:20

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела в субботу села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России поручил расследовать факты обстрела села Ломаковка Брянской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате обстрела повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)