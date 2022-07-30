https://ria.ru/20220730/obstrel-1806037164.html
Украинские войска обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара
Украинские войска обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара
Украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:26
2022-07-30T11:26
2022-07-30T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города."Сегодня ночью украинские вооруженные формирования с использованием БЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей", - сообщили в администрации.По ее информации, на автомобилях были опознавательные знаки гуманитарной миссии.Власти добавили, что в результате удара полностью уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская область
11:26 30.07.2022 (обновлено: 11:40 30.07.2022)
Украинские войска обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара
Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ автомобилей колонны с гуманитарным грузом
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 июл - РИА Новости.
Украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, пострадавших нет, сообщили
РИА Новости в администрации города.
"Сегодня ночью украинские вооруженные формирования с использованием БЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей", - сообщили в администрации.
По ее информации, на автомобилях были опознавательные знаки гуманитарной миссии.
Власти добавили, что в результате удара полностью уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС, пострадавших нет.