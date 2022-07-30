https://ria.ru/20220730/obstrel-1806037164.html

Украинские войска обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара

Украинские войска обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска обстреляли машины с гуманитарным грузом для Энергодара

Украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:26

2022-07-30T11:26

2022-07-30T11:40

специальная военная операция на украине

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украина

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запорожская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 28 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города."Сегодня ночью украинские вооруженные формирования с использованием БЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей", - сообщили в администрации.По ее информации, на автомобилях были опознавательные знаки гуманитарной миссии.Власти добавили, что в результате удара полностью уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220730/obstrel-1806023213.html

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украина

запорожская область

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Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская область