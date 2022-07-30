Володин назвал ответственных за ракетный удар по СИЗО с пленными в Еленовке
Спикер Госдумы Володин: за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят Зеленский и Вашингтон
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят Владимир Зеленский и Вашингтон, они стараются не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные "азовцы" стали бы давать показания, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы стали бы давать показания. Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания.
В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".