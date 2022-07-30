https://ria.ru/20220730/obstrel-1806024893.html

Володин назвал ответственных за ракетный удар по СИЗО с пленными в Еленовке

Володин назвал ответственных за ракетный удар по СИЗО с пленными в Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022

Володин назвал ответственных за ракетный удар по СИЗО с пленными в Еленовке

За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят Владимир Зеленский и Вашингтон, они стараются не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные "азовцы" стали РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:22

2022-07-30T09:22

2022-07-30T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

нато

владимир зеленский

сша

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят Владимир Зеленский и Вашингтон, они стараются не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные "азовцы" стали бы давать показания, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы стали бы давать показания. Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались", - написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы добавил, что признания своих зверств националистами из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.Ранее в пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания.В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".

https://ria.ru/20220729/udar-1806000659.html

донецкая народная республика

сша

украина

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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS 2022-07-30T09:22 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, нато, владимир зеленский, сша, украина, вооруженные силы украины