https://ria.ru/20220730/obstrel-1806023213.html

Украинские войска обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС

Украинские войска обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС

Украинские войска минувшей ночью снова обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:04

2022-07-30T09:04

2022-07-30T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

каховская гэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью снова обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.По словам собеседника агентства, попаданий по станции не было, она продолжает работу. Автомобильное движение по дамбе ГЭС не нарушалось."Дорога целая, все нормально, все целое. Город живет, работает, ГЭС работает, все ездят", — заключил Леонтьев.В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлись по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Российские военные в середине марта взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220719/obstrely-1803451853.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/pobeda-1804247734.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, каховская гэс, вооруженные силы украины