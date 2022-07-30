09:04 30.07.2022 (обновлено: 10:52 30.07.2022)
Украинские войска обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС
Глава администрации Леонтьев: ВСУ в полночь нанесли удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью снова обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала", — сказал он.
По словам собеседника агентства, попаданий по станции не было, она продолжает работу. Автомобильное движение по дамбе ГЭС не нарушалось.
"Дорога целая, все нормально, все целое. Город живет, работает, ГЭС работает, все ездят", — заключил Леонтьев.
В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлись по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.
Российские военные в середине марта взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Обе области объявили о планах войти в состав России.