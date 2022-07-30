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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.07.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T00:23
2022-07-30T00:23
2022-07-30T00:23
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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нато
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, нато
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 155 миллиметра