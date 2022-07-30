https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806109089.html

МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске

МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске - РИА Новости, 30.07.2022

МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление по поводу инцидента с участием сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен,... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:31

2022-07-30T17:31

2022-07-30T19:09

в мире

мария захарова

россия

норвегия

мурманск

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806057158_0:195:2049:1347_1920x0_80_0_0_58bc36a28977218748864340fc7a395d.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление по поводу инцидента с участием сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, передает телеканал RT со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства."Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство занимается этим инцидентом по соответствующим каналам", — говорится в комментарии.Ранее в субботу в интернете появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что ненавидит русских. Поводом к недовольству стала просьба менеджера подождать, пока уберут номер.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "актом ненависти, национализма и ксенофобии", отметив, что министерство прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства.

https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html

https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html

россия

норвегия

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мария захарова, россия, норвегия, мурманск, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)