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МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске - РИА Новости, 30.07.2022
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МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске
МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске - РИА Новости, 30.07.2022
МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске
Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление по поводу инцидента с участием сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:31
2022-07-30T19:09
в мире
мария захарова
россия
норвегия
мурманск
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление по поводу инцидента с участием сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, передает телеканал RT со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства."Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство занимается этим инцидентом по соответствующим каналам", — говорится в комментарии.Ранее в субботу в интернете появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что ненавидит русских. Поводом к недовольству стала просьба менеджера подождать, пока уберут номер.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "актом ненависти, национализма и ксенофобии", отметив, что министерство прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства.
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
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в мире, мария захарова, россия, норвегия, мурманск, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:31 30.07.2022 (обновлено: 19:09 30.07.2022)
 
МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске

МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства Эллингсен в Мурманске

© Фото : Norwegian Consulate General in Murmansk Генеральное консульство Норвегии в Мурманске
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Norwegian Consulate General in Murmansk
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление по поводу инцидента с участием сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, передает телеканал RT со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
"Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство занимается этим инцидентом по соответствующим каналам", — говорится в комментарии.
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Ранее в субботу в интернете появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что ненавидит русских. Поводом к недовольству стала просьба менеджера подождать, пока уберут номер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "актом ненависти, национализма и ксенофобии", отметив, что министерство прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства.
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В миреМария ЗахароваРоссияНорвегияМурманскМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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