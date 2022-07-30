https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806050391.html
В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске
В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске - РИА Новости, 30.07.2022
В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске
В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:04
2022-07-30T14:04
2022-07-30T18:09
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
норвегия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в адрес работников одного из российских отелей. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.Она обратила внимание на появившуюся в соцсетях видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника гостиницы, нецензурно ругается и говорит, что ненавидит русских.По ее словам, в выборе лексики Эллингсен "себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу".Сейчас в МИД прорабатываются варианты реакции на этот "возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии", отметила дипломат. "Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно", — добавила она.Поводом же для недовольства норвежки стала просьба менеджера гостиницы немного подождать, пока уберут ее номер.
https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), норвегия
14:04 30.07.2022 (обновлено: 18:09 30.07.2022)
В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске
Захарова назвала заявления сотрудницы консульства Норвегии актом ненависти и национализма
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в адрес работников одного из российских отелей. Об этом сообщила
официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
Она обратила внимание на появившуюся в соцсетях видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника гостиницы, нецензурно ругается и говорит, что ненавидит русских.
"В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство", — написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, в выборе лексики Эллингсен "себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу".
Сейчас в МИД прорабатываются варианты реакции на этот "возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии", отметила дипломат.
"Если только нас не опередит МИД Норвегии
. Что было бы правильно", — добавила она.
Поводом же для недовольства норвежки стала просьба менеджера гостиницы немного подождать, пока уберут ее номер.