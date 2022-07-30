https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806050391.html

В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске

В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске - РИА Новости, 30.07.2022

В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске

В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:04

2022-07-30T14:04

2022-07-30T18:09

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

норвегия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в адрес работников одного из российских отелей. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.Она обратила внимание на появившуюся в соцсетях видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника гостиницы, нецензурно ругается и говорит, что ненавидит русских.По ее словам, в выборе лексики Эллингсен "себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу".Сейчас в МИД прорабатываются варианты реакции на этот "возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии", отметила дипломат. "Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно", — добавила она.Поводом же для недовольства норвежки стала просьба менеджера гостиницы немного подождать, пока уберут ее номер.

https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html

норвегия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), норвегия