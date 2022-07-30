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В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске - РИА Новости, 30.07.2022
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В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске
В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске - РИА Новости, 30.07.2022
В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске
В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:04
2022-07-30T18:09
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
норвегия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в адрес работников одного из российских отелей. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.Она обратила внимание на появившуюся в соцсетях видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника гостиницы, нецензурно ругается и говорит, что ненавидит русских.По ее словам, в выборе лексики Эллингсен "себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу".Сейчас в МИД прорабатываются варианты реакции на этот "возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии", отметила дипломат. "Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно", — добавила она.Поводом же для недовольства норвежки стала просьба менеджера гостиницы немного подождать, пока уберут ее номер.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), норвегия
14:04 30.07.2022 (обновлено: 18:09 30.07.2022)
 
В МИД отреагировали на брань сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске

Захарова назвала заявления сотрудницы консульства Норвегии актом ненависти и национализма

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел России
Табличка на здании Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на здании Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в адрес работников одного из российских отелей. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
Она обратила внимание на появившуюся в соцсетях видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника гостиницы, нецензурно ругается и говорит, что ненавидит русских.

"В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство", — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, в выборе лексики Эллингсен "себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу".
Сейчас в МИД прорабатываются варианты реакции на этот "возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии", отметила дипломат.
"Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно", — добавила она.
Поводом же для недовольства норвежки стала просьба менеджера гостиницы немного подождать, пока уберут ее номер.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Норвегия
 
 
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