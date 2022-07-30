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Глава Новгородской области Никитин примет участие в губернаторских выборах - РИА Новости, 30.07.2022
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Глава Новгородской области Никитин примет участие в губернаторских выборах
Глава Новгородской области Никитин примет участие в губернаторских выборах - РИА Новости, 30.07.2022
Глава Новгородской области Никитин примет участие в губернаторских выборах
Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщают областные власти. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:12
2022-07-30T14:12
политика
новгородская область
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщают областные власти.Под постом опубликовано фото кандидатского удостоверения Никитина, выданного региональной избирательной комиссией.Согласно материалам избиркома Новгородской области, документы на регистрацию в качестве кандидатов для участия в выборах помимо Никитина подали еще 5 человек. Соответствующий список включает также кандидата от КПРФ Ольгу Ефимову, кандидата от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Алексея Прокопова, кандидата от партии "Яблоко" Анну Черепанову, кандидата от ЛДПР Алексея Чурсинова и кандидата от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергея Шруба.Избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации в течение 10 дней с момента подачи документов.Ранее в феврале Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Позднее "Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Новгородской области.Голосование на выборах губернатора Новгородской области продлится с 9 по 11 сентября, информировал ранее ЦИК РФ.
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политика, новгородская область
14:12 30.07.2022
 
Глава Новгородской области Никитин примет участие в губернаторских выборах

Новгородский губернатор Никитин зарегистрировался для участия в выборах главы региона

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщают областные власти.
"Андрей Никитин официально стал зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Новгородской области", - информирует официальный Telegram-канал новгородского правительства.
Под постом опубликовано фото кандидатского удостоверения Никитина, выданного региональной избирательной комиссией.
Согласно материалам избиркома Новгородской области, документы на регистрацию в качестве кандидатов для участия в выборах помимо Никитина подали еще 5 человек. Соответствующий список включает также кандидата от КПРФ Ольгу Ефимову, кандидата от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Алексея Прокопова, кандидата от партии "Яблоко" Анну Черепанову, кандидата от ЛДПР Алексея Чурсинова и кандидата от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергея Шруба.
Избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации в течение 10 дней с момента подачи документов.
Ранее в феврале Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Позднее "Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Новгородской области.
Голосование на выборах губернатора Новгородской области продлится с 9 по 11 сентября, информировал ранее ЦИК РФ.
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