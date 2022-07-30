https://ria.ru/20220730/nikitin-1806051289.html

Глава Новгородской области Никитин примет участие в губернаторских выборах

Глава Новгородской области Никитин примет участие в губернаторских выборах - РИА Новости, 30.07.2022

Глава Новгородской области Никитин примет участие в губернаторских выборах

Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщают областные власти. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:12

2022-07-30T14:12

2022-07-30T14:12

политика

новгородская область

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщают областные власти.Под постом опубликовано фото кандидатского удостоверения Никитина, выданного региональной избирательной комиссией.Согласно материалам избиркома Новгородской области, документы на регистрацию в качестве кандидатов для участия в выборах помимо Никитина подали еще 5 человек. Соответствующий список включает также кандидата от КПРФ Ольгу Ефимову, кандидата от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Алексея Прокопова, кандидата от партии "Яблоко" Анну Черепанову, кандидата от ЛДПР Алексея Чурсинова и кандидата от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергея Шруба.Избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации в течение 10 дней с момента подачи документов.Ранее в феврале Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Позднее "Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Новгородской области.Голосование на выборах губернатора Новгородской области продлится с 9 по 11 сентября, информировал ранее ЦИК РФ.

https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805579116.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, новгородская область