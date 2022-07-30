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В Москве ветераны отрасли телерадиовещания получили награды от Минцифры - РИА Новости, 30.07.2022
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В Москве ветераны отрасли телерадиовещания получили награды от Минцифры
В Москве ветераны отрасли телерадиовещания получили награды от Минцифры - РИА Новости, 30.07.2022
В Москве ветераны отрасли телерадиовещания получили награды от Минцифры
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова вручила в субботу ведомственные награды ветеранам отрасли... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:51
2022-07-30T16:51
общество
марк кривошеев
ссср
россия
нтв (телеканал)
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова вручила в субботу ведомственные награды ветеранам отрасли телерадиовещания, передаёт корреспондент РИА Новости.В субботу в телецентре "Останкино" замминистра вручила благодарности и почетные грамоты за заслуги в развитии связи и информационных технологий и в связи со 100-летием со дня рождения Марка Кривошеева, выдающегося советского и российского ученого в области телекоммуникаций."Марк Иосифович на протяжении десятилетий стал непосредственным и важнейшим участником всех этапов развития вещательных технологий. При нем в нашей стране появилось 100 региональных центров и тогда еще не очень понятное телевидение стало, наверное, самым охватываемым СМИ и по сей день таким остается", - сказала Черкесова на торжественном собрании в "Останкино".Советнику генерального директора "Телекомпании НТВ" Валерию Механику было присвоено звание "Мастер связи".Благодарности министра Минцифры вручили инженеру первой категории проработавшей 52 года в "Останкино" Варваре Карасевой, заместителю председателя представительного органа работников "Останкино" Надежде Облачковой, доктору технических наук, заслуженному работнику связи Вильяму Сарьяну, почётному радисту Юрию Чернову, мастеру связи, ведущему инженеру НИИ Радио Юрию Шавдия.Почетную грамоту министерства получил директор департамента радиовещания и радиосвязи РТРС Виктор Горегляд. Также благодарности получили директор филиала РТРС "Московский региональный центр" Дмитрий Назаров и почетный радист Анатолий Сазонов.Марка Кривошеева считают основоположником современного цифрового телевидения. В 1946 году он разработал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, а также участвовал в создании первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт. Кривошеев также руководил разработкой телевизионного комплекса для спутниковой связи системы "Молния". Ученый - лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2000), премии "Тэфи" (2002). Кривошеев скончался в октябре 2018 года на 97-м году жизни.
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/ukraina-1802569554.html
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общество, марк кривошеев, ссср, россия, нтв (телеканал), первый канал (телеканал)
16:51 30.07.2022
 
В Москве ветераны отрасли телерадиовещания получили награды от Минцифры

Ведомственные награды Минцифры получили ветераны отрасли телерадиовещания в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание телецентра "Останкино" в Москве
Здание телецентра Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание телецентра "Останкино" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова вручила в субботу ведомственные награды ветеранам отрасли телерадиовещания, передаёт корреспондент РИА Новости.
В субботу в телецентре "Останкино" замминистра вручила благодарности и почетные грамоты за заслуги в развитии связи и информационных технологий и в связи со 100-летием со дня рождения Марка Кривошеева, выдающегося советского и российского ученого в области телекоммуникаций.
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"Марк Иосифович на протяжении десятилетий стал непосредственным и важнейшим участником всех этапов развития вещательных технологий. При нем в нашей стране появилось 100 региональных центров и тогда еще не очень понятное телевидение стало, наверное, самым охватываемым СМИ и по сей день таким остается", - сказала Черкесова на торжественном собрании в "Останкино".
Советнику генерального директора "Телекомпании НТВ" Валерию Механику было присвоено звание "Мастер связи".
Благодарности министра Минцифры вручили инженеру первой категории проработавшей 52 года в "Останкино" Варваре Карасевой, заместителю председателя представительного органа работников "Останкино" Надежде Облачковой, доктору технических наук, заслуженному работнику связи Вильяму Сарьяну, почётному радисту Юрию Чернову, мастеру связи, ведущему инженеру НИИ Радио Юрию Шавдия.
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Почетную грамоту министерства получил директор департамента радиовещания и радиосвязи РТРС Виктор Горегляд. Также благодарности получили директор филиала РТРС "Московский региональный центр" Дмитрий Назаров и почетный радист Анатолий Сазонов.
Марка Кривошеева считают основоположником современного цифрового телевидения. В 1946 году он разработал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, а также участвовал в создании первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт. Кривошеев также руководил разработкой телевизионного комплекса для спутниковой связи системы "Молния". Ученый - лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2000), премии "Тэфи" (2002). Кривошеев скончался в октябре 2018 года на 97-м году жизни.
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