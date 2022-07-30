https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html
В порту Мариуполя открыли мемориальную доску морякам-освободителям
В порту Мариуполя открыли мемориальную доску морякам-освободителям - РИА Новости, 30.07.2022
В порту Мариуполя открыли мемориальную доску морякам-освободителям
Мемориальную доску морякам ВМФ России, погибшим при освобождении Мариуполя (ДНР), открыли в порту этого приазовского города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:06
2022-07-30T23:06
2022-07-30T23:26
в мире
виктор кочемазов
денис пушилин
мариуполь
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МАРИУПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Мемориальную доску морякам ВМФ России, погибшим при освобождении Мариуполя (ДНР), открыли в порту этого приазовского города, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии приняли участие командир Новороссийской военно-морской базы Виктор Кочемазов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Сегодня мы открываем мемориальную доску моим боевым товарищам - морякам-новороссийцам, погибшим 8 мая в ходе ведения специальных действий по деблокированию порта Мариуполь. С самого начала военной специальной операции они были в самых сложных направлениях – там, где требовался высочайший профессионализм, героизм, мужество", – сказал Кочемазов.Под гимн России мирные жители возложили гвоздики к мемориальной доске.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию.Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.Среди погибших при освобождении Мариуполя - заместитель командующего Черноморским флотом РФ капитан первого ранга Андрей Палий, павший в бою 19 марта.
https://ria.ru/20220730/mariupol-1806146917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор кочемазов, денис пушилин, мариуполь, россия, донецкая народная республика
23:06 30.07.2022 (обновлено: 23:26 30.07.2022)
В порту Мариуполя открыли мемориальную доску морякам-освободителям
В порту Мариуполя открыли мемориальную доску морякам-освободителям ВМФ России
МАРИУПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Мемориальную доску морякам ВМФ России, погибшим при освобождении Мариуполя (ДНР), открыли в порту этого приазовского города, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие командир Новороссийской военно-морской базы Виктор Кочемазов
и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
.
"Сегодня мы открываем мемориальную доску моим боевым товарищам - морякам-новороссийцам, погибшим 8 мая в ходе ведения специальных действий по деблокированию порта Мариуполь. С самого начала военной специальной операции они были в самых сложных направлениях – там, где требовался высочайший профессионализм, героизм, мужество", – сказал Кочемазов.
Под гимн России
мирные жители возложили гвоздики к мемориальной доске.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь
с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка
. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию.
Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Среди погибших при освобождении Мариуполя - заместитель командующего Черноморским флотом РФ капитан первого ранга Андрей Палий, павший в бою 19 марта.