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Второй гражданин Молдавии погиб после обстрела таможни в Брянске - РИА Новости, 30.07.2022
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Второй гражданин Молдавии погиб после обстрела таможни в Брянске
Второй гражданин Молдавии погиб после обстрела таможни в Брянске - РИА Новости, 30.07.2022
Второй гражданин Молдавии погиб после обстрела таможни в Брянске
Второй гражданин Молдавии, пострадавший после обстрела таможенного поста в Брянске, скончался в больнице, сообщил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:29
2022-07-30T21:29
в мире
молдавия
брянск
брянская область
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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Второй гражданин Молдавии, пострадавший после обстрела таможенного поста в Брянске, скончался в больнице, сообщил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ.Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что в результате обстрела таможенного поста в Брянске пострадали двое граждан республики, один из которых погиб, а второй находился в больнице в тяжелом состоянии."Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает гибель сегодня утром второго гражданина Молдавии, ранее пострадавшего в результате взрыва в пункте пропуска Троебортное в Брянской области Российской Федерации", - сообщил Водэ в Telegram-канале МИД.Посольство Молдавии в Российской Федерации поддерживает постоянный контакт с компетентными органами, а также с родственниками жертв, чтобы предложить специализированную консульскую и информационную помощь.Установлено, что 26 июля украинские националисты, управляя БПЛА, сбросили взрывчатку на территорию Александровского таможенного поста в Севском районе Брянской области. В результате произошедшего один мирный житель погиб, три человека, в том числе два сотрудника Брянской таможни, получили ранения. Российские следователи возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802085091.html
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в мире, молдавия, брянск, брянская область
21:29 30.07.2022
 
Второй гражданин Молдавии погиб после обстрела таможни в Брянске

В больнице умер гражданин Молдавии, пострадавший после обстрела таможни в Брянске

© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Второй гражданин Молдавии, пострадавший после обстрела таможенного поста в Брянске, скончался в больнице, сообщил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ.
Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что в результате обстрела таможенного поста в Брянске пострадали двое граждан республики, один из которых погиб, а второй находился в больнице в тяжелом состоянии.
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"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает гибель сегодня утром второго гражданина Молдавии, ранее пострадавшего в результате взрыва в пункте пропуска Троебортное в Брянской области Российской Федерации", - сообщил Водэ в Telegram-канале МИД.
Посольство Молдавии в Российской Федерации поддерживает постоянный контакт с компетентными органами, а также с родственниками жертв, чтобы предложить специализированную консульскую и информационную помощь.
Установлено, что 26 июля украинские националисты, управляя БПЛА, сбросили взрывчатку на территорию Александровского таможенного поста в Севском районе Брянской области. В результате произошедшего один мирный житель погиб, три человека, в том числе два сотрудника Брянской таможни, получили ранения. Российские следователи возбудили уголовное дело.
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