https://ria.ru/20220730/moldaviya-1806144546.html

Второй гражданин Молдавии погиб после обстрела таможни в Брянске

Второй гражданин Молдавии погиб после обстрела таможни в Брянске - РИА Новости, 30.07.2022

Второй гражданин Молдавии погиб после обстрела таможни в Брянске

Второй гражданин Молдавии, пострадавший после обстрела таможенного поста в Брянске, скончался в больнице, сообщил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:29

2022-07-30T21:29

2022-07-30T21:29

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Второй гражданин Молдавии, пострадавший после обстрела таможенного поста в Брянске, скончался в больнице, сообщил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ.Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что в результате обстрела таможенного поста в Брянске пострадали двое граждан республики, один из которых погиб, а второй находился в больнице в тяжелом состоянии."Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает гибель сегодня утром второго гражданина Молдавии, ранее пострадавшего в результате взрыва в пункте пропуска Троебортное в Брянской области Российской Федерации", - сообщил Водэ в Telegram-канале МИД.Посольство Молдавии в Российской Федерации поддерживает постоянный контакт с компетентными органами, а также с родственниками жертв, чтобы предложить специализированную консульскую и информационную помощь.Установлено, что 26 июля украинские националисты, управляя БПЛА, сбросили взрывчатку на территорию Александровского таможенного поста в Севском районе Брянской области. В результате произошедшего один мирный житель погиб, три человека, в том числе два сотрудника Брянской таможни, получили ранения. Российские следователи возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220712/obstrel-1802085091.html

https://ria.ru/20220728/chp-1805684748.html

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