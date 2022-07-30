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ВСУ забросали центр Донецка противопехотными минами "Лепесток"

ВСУ забросали центр Донецка противопехотными минами "Лепесток" - РИА Новости, 31.07.2022

ВСУ забросали центр Донецка противопехотными минами "Лепесток"

Украинские войска забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-30T22:43

2022-07-30T22:43

2022-07-31T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской. Сейчас военные их обезвреживают, в некоторых местах приходится убирать их лопатами.Ранее в субботу представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК несколько раз сообщало об обстрелах Петровского района столицы, в том числе с применением артиллерии, минометов и РСЗО "Ураган", при помощи которых ВСУ проводили дистанционную установку мин "Лепесток".Советские мины ПФМ-1С малозаметны на местности и взрываются, если наступить на датчик цели. Они могут взорваться самопроизвольно, например, от нагревания солнечными лучами. Поперечник изделия не превышает 120 миллиметров, масса – всего 80 граммов. В городе уже темно, и увидеть такую мину на дороге довольно сложно.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин