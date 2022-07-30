21:45 30.07.2022 (обновлено: 23:52 30.07.2022)
Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя
Минобороны: Россия восстанавливает микрорайоны, медцентры и мемориалы в Мариуполе
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид с водонапорной башни через разбитое стекло на Соборную улицу и портовую часть города Мариуполя
Вид с водонапорной башни через разбитое стекло на Соборную улицу и портовую часть города Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Мариуполе продолжается восстановление жилого микрорайона, центра МЧС и многофункционального медицинского центра, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов: в Мариуполе —первой очереди микрорайона (12 жилых домов на 1011 квартир, срок завершения строительства сентябрь — ноябрь 2022 года) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи — декабрь 2022 года)", — рассказал генерал.
По его словам, в городе также продолжают строительство многофункционального медцентра на 60 койко-мест, который планируют сдать в начале осени, и патологоанатомического корпуса. Кроме того, идет реконструкция мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР.
В Волновахе восстанавливают водовод протяженностью более 20 километров, добавил Мизинцев.
29 июля, 23:03Мариуполь полностью запитан водой, сообщили в МЧС ДНР
Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину о разработке плана полного восстановления Мариуполя за три года. Он предполагает реконструкцию 90 социальных объектов, а также создание нового транспортно-пересадочного узла, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.