https://ria.ru/20220730/mariupol-1806146917.html

Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя

Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя - РИА Новости, 30.07.2022

Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя

В Мариуполе продолжается восстановление жилого микрорайона, центра МЧС и многофункционального медицинского центра, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:45

2022-07-30T21:45

2022-07-30T23:52

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

волноваха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Мариуполе продолжается восстановление жилого микрорайона, центра МЧС и многофункционального медицинского центра, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов: в Мариуполе —первой очереди микрорайона (12 жилых домов на 1011 квартир, срок завершения строительства сентябрь — ноябрь 2022 года) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи — декабрь 2022 года)", — рассказал генерал.По его словам, в городе также продолжают строительство многофункционального медцентра на 60 койко-мест, который планируют сдать в начале осени, и патологоанатомического корпуса. Кроме того, идет реконструкция мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР.В Волновахе восстанавливают водовод протяженностью более 20 километров, добавил Мизинцев.Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину о разработке плана полного восстановления Мариуполя за три года. Он предполагает реконструкцию 90 социальных объектов, а также создание нового транспортно-пересадочного узла, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220729/mariupol-1806003276.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

донецкая народная республика

волноваха

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Евгения Нефедова

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Восстановление после разрушения: строители круглосуточно возводят новые дома в Мариуполе Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение. Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха. 2022-07-30T21:45 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, волноваха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), марат хуснуллин, владимир путин, вооруженные силы украины