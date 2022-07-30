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Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/mariupol-1806146917.html
Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя
Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя - РИА Новости, 30.07.2022
Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя
В Мариуполе продолжается восстановление жилого микрорайона, центра МЧС и многофункционального медицинского центра, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:45
2022-07-30T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
волноваха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
марат хуснуллин
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Мариуполе продолжается восстановление жилого микрорайона, центра МЧС и многофункционального медицинского центра, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов: в Мариуполе —первой очереди микрорайона (12 жилых домов на 1011 квартир, срок завершения строительства сентябрь — ноябрь 2022 года) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи — декабрь 2022 года)", — рассказал генерал.По его словам, в городе также продолжают строительство многофункционального медцентра на 60 койко-мест, который планируют сдать в начале осени, и патологоанатомического корпуса. Кроме того, идет реконструкция мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР.В Волновахе восстанавливают водовод протяженностью более 20 километров, добавил Мизинцев.Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину о разработке плана полного восстановления Мариуполя за три года. Он предполагает реконструкцию 90 социальных объектов, а также создание нового транспортно-пересадочного узла, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220729/mariupol-1806003276.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мариуполь
донецкая народная республика
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Восстановление после разрушения: строители круглосуточно возводят новые дома в Мариуполе
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение. Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, волноваха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), марат хуснуллин, владимир путин, вооруженные силы украины
21:45 30.07.2022 (обновлено: 23:52 30.07.2022)
 
Минобороны рассказало о темпах восстановления Мариуполя

Минобороны: Россия восстанавливает микрорайоны, медцентры и мемориалы в Мариуполе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид с водонапорной башни через разбитое стекло на Соборную улицу и портовую часть города Мариуполя
Вид с водонапорной башни через разбитое стекло на Соборную улицу и портовую часть города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид с водонапорной башни через разбитое стекло на Соборную улицу и портовую часть города Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Мариуполе продолжается восстановление жилого микрорайона, центра МЧС и многофункционального медицинского центра, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов: в Мариуполе —первой очереди микрорайона (12 жилых домов на 1011 квартир, срок завершения строительства сентябрь — ноябрь 2022 года) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи — декабрь 2022 года)", — рассказал генерал.
По его словам, в городе также продолжают строительство многофункционального медцентра на 60 койко-мест, который планируют сдать в начале осени, и патологоанатомического корпуса. Кроме того, идет реконструкция мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР.
В Волновахе восстанавливают водовод протяженностью более 20 километров, добавил Мизинцев.
Вид на одну из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 23:03
Мариуполь полностью запитан водой, сообщили в МЧС ДНР
Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину о разработке плана полного восстановления Мариуполя за три года. Он предполагает реконструкцию 90 социальных объектов, а также создание нового транспортно-пересадочного узла, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаВолновахаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Марат ХуснуллинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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