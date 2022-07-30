https://ria.ru/20220730/krym-1806014797.html

СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым

СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым - РИА Новости, 30.07.2022

СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым

Украина пока отвечает отказом на желание новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить страну, пишет "Европейская правда". РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T03:49

2022-07-30T03:49

2022-07-30T11:42

севастополь

бельгия

украина

сергей сидоренко

в мире

республика крым

россия

аджа лябиб

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина пока отвечает отказом на желание новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить страну, пишет "Европейская правда".Автор статьи Сергей Сидоренко утверждает, что в прошлом году Лябиб, которая тогда еще была журналисткой, посетила фестиваль "Глобальные ценности" в Севастополе. За это она теперь должна извиниться перед Киевом.Он отметил, что после возвращения в Бельгию Лябиб говорила журналистам, что побывала в Крыму незаконно.При этом Лябиб пытается не замечать обвинений, а поездку называет частью своей журналистской деятельности, добавил Сидоренко. По его мнению, Украина должна оштрафовать ее и запретить въезд на три года."Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев", — заявил "Европейской правде" пресс-секретарь бельгийского МИД Воутер Пулс.Сидоренко же настаивает на том, что Украина не имеет права терпеть такие действия, "потому что это создаст опасный прецедент".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20220411/krym-1782825161.html

https://ria.ru/20220323/priznanie-1779557018.html

севастополь

бельгия

украина

республика крым

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севастополь, бельгия, украина, сергей сидоренко, в мире, республика крым, россия, аджа лябиб