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СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым - РИА Новости, 30.07.2022
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СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым
СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым - РИА Новости, 30.07.2022
СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым
Украина пока отвечает отказом на желание новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить страну, пишет "Европейская правда". РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T03:49
2022-07-30T11:42
севастополь
бельгия
украина
сергей сидоренко
в мире
республика крым
россия
аджа лябиб
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина пока отвечает отказом на желание новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить страну, пишет "Европейская правда".Автор статьи Сергей Сидоренко утверждает, что в прошлом году Лябиб, которая тогда еще была журналисткой, посетила фестиваль "Глобальные ценности" в Севастополе. За это она теперь должна извиниться перед Киевом.Он отметил, что после возвращения в Бельгию Лябиб говорила журналистам, что побывала в Крыму незаконно.При этом Лябиб пытается не замечать обвинений, а поездку называет частью своей журналистской деятельности, добавил Сидоренко. По его мнению, Украина должна оштрафовать ее и запретить въезд на три года."Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев", — заявил "Европейской правде" пресс-секретарь бельгийского МИД Воутер Пулс.Сидоренко же настаивает на том, что Украина не имеет права терпеть такие действия, "потому что это создаст опасный прецедент".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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севастополь
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севастополь, бельгия, украина, сергей сидоренко, в мире, республика крым, россия, аджа лябиб
03:49 30.07.2022 (обновлено: 11:42 30.07.2022)
 
СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым

ЕП: новую главу МИД Бельгии Аджу Лябиб не пускают на Украину из-за поездки в Крым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина пока отвечает отказом на желание новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить страну, пишет "Европейская правда".
Автор статьи Сергей Сидоренко утверждает, что в прошлом году Лябиб, которая тогда еще была журналисткой, посетила фестиваль "Глобальные ценности" в Севастополе. За это она теперь должна извиниться перед Киевом.

"По возвращении она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине", — написал обозреватель.

Он отметил, что после возвращения в Бельгию Лябиб говорила журналистам, что побывала в Крыму незаконно.

"В ответ на вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией, — журналистка избежала ответа, а вспомнила о поездке в Крым словами "я уехала в Россию", — говорится в статье.

При этом Лябиб пытается не замечать обвинений, а поездку называет частью своей журналистской деятельности, добавил Сидоренко. По его мнению, Украина должна оштрафовать ее и запретить въезд на три года.
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"Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев", — заявил "Европейской правде" пресс-секретарь бельгийского МИД Воутер Пулс.
Сидоренко же настаивает на том, что Украина не имеет права терпеть такие действия, "потому что это создаст опасный прецедент".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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