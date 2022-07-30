03:49 30.07.2022 (обновлено: 11:42 30.07.2022)
СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым
ЕП: новую главу МИД Бельгии Аджу Лябиб не пускают на Украину из-за поездки в Крым
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина пока отвечает отказом на желание новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить страну, пишет "Европейская правда".
Автор статьи Сергей Сидоренко утверждает, что в прошлом году Лябиб, которая тогда еще была журналисткой, посетила фестиваль "Глобальные ценности" в Севастополе. За это она теперь должна извиниться перед Киевом.
"По возвращении она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине", — написал обозреватель.
Он отметил, что после возвращения в Бельгию Лябиб говорила журналистам, что побывала в Крыму незаконно.
"В ответ на вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией, — журналистка избежала ответа, а вспомнила о поездке в Крым словами "я уехала в Россию", — говорится в статье.
При этом Лябиб пытается не замечать обвинений, а поездку называет частью своей журналистской деятельности, добавил Сидоренко. По его мнению, Украина должна оштрафовать ее и запретить въезд на три года.
"Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев", — заявил "Европейской правде" пресс-секретарь бельгийского МИД Воутер Пулс.
Сидоренко же настаивает на том, что Украина не имеет права терпеть такие действия, "потому что это создаст опасный прецедент".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.