Рейтинг@Mail.ru
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/kritika-1806154286.html
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей - РИА Новости, 30.07.2022
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей
Глава НАСА Билл Нельсон подверг критике Китай за непредоставление данных о траекториях полетов ракет-носителей. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:25
2022-07-30T23:25
космос - риа наука
хайнань
китай
сша
наса
билл нельсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152629/64/1526296414_0:99:4914:2863_1920x0_80_0_0_2804530953d1c4afae763fad1b178532.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон подверг критике Китай за непредоставление данных о траекториях полетов ракет-носителей.Он отметил, что возможные обломки ракет могут нести серьезные риски гибели людей и разрушения собственности.Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем "Вэньтянь" для китайской орбитальной станции "Тяньгун" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 июля. Через 495 секунд модуль успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту.
https://ria.ru/20220726/mks-1805206721.html
хайнань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152629/64/1526296414_185:0:4730:3409_1920x0_80_0_0_8eef560060b22659c0ae8038ab053a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, хайнань, китай, сша, наса, билл нельсон
23:25 30.07.2022
 
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей

Глава НАСА Нельсон раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей

© AP Photo / Lynne Sladky Билл Нельсон
 Билл Нельсон - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Lynne Sladky
Билл Нельсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон подверг критике Китай за непредоставление данных о траекториях полетов ракет-носителей.

"Китай не предоставил данные о траектории полета ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле", - написал Нельсон в Twitter.

Он отметил, что возможные обломки ракет могут нести серьезные риски гибели людей и разрушения собственности.
Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем "Вэньтянь" для китайской орбитальной станции "Тяньгун" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 июля. Через 495 секунд модуль успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 22:52
США думают, как нивелировать последствия ухода России с МКС
 
Космос - РИА НаукаХайнаньКитайСШАНАСАБилл Нельсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала