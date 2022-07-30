https://ria.ru/20220730/kritika-1806154286.html
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей - РИА Новости, 30.07.2022
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей
Глава НАСА Билл Нельсон подверг критике Китай за непредоставление данных о траекториях полетов ракет-носителей. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:25
2022-07-30T23:25
2022-07-30T23:25
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон подверг критике Китай за непредоставление данных о траекториях полетов ракет-носителей.Он отметил, что возможные обломки ракет могут нести серьезные риски гибели людей и разрушения собственности.Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем "Вэньтянь" для китайской орбитальной станции "Тяньгун" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 июля. Через 495 секунд модуль успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту.
https://ria.ru/20220726/mks-1805206721.html
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космос - риа наука, хайнань, китай, сша, наса, билл нельсон
Глава НАСА раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей
Глава НАСА Нельсон раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей