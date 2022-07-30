https://ria.ru/20220730/krab-1806109532.html

СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab - РИА Новости, 30.07.2022

СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

Польша передает Украине восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:33

2022-07-30T17:33

2022-07-30T17:33

специальная военная операция на украине

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

польша

нато

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ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польша передает Украине восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио.Также в настоящее время в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать данные гаубицы, сообщает радио.Отмечается, что восемь единиц Krab будут переданы украинским войскам небезвозмездно. "Это реализация межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня", - говорится в сообщении.По данным радио, в рамках контракта на более чем три миллиарда злотых польское предприятие "Стальная воля" должно произвести для Украины 60 гаубиц Krab.В мае Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Эта техника была поставлена из запасов Войска польского.Krab – это гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. Единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц в настоящее время является польская армия.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805825524.html

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, польша, нато