Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/krab-1806109532.html
СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab
СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab - РИА Новости, 30.07.2022
СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab
Польша передает Украине восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:33
2022-07-30T17:33
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
польша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791587565_178:142:1511:892_1920x0_80_0_0_4c620d8c73bbfb796ab360c50532427c.jpg
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польша передает Украине восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио.Также в настоящее время в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать данные гаубицы, сообщает радио.Отмечается, что восемь единиц Krab будут переданы украинским войскам небезвозмездно. "Это реализация межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня", - говорится в сообщении.По данным радио, в рамках контракта на более чем три миллиарда злотых польское предприятие "Стальная воля" должно произвести для Украины 60 гаубиц Krab.В мае Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Эта техника была поставлена из запасов Войска польского.Krab – это гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. Единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц в настоящее время является польская армия.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805825524.html
https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791587565_19:0:1396:1033_1920x0_80_0_0_8cbdf86564d317ec1bcc513c720cc6db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, польша, нато
17:33 30.07.2022
 
СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

Польское радио: восемь самоходных гаубиц Krab уже готовы к передаче украинским войскам

© Фото : Public DomainПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Public Domain
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польша передает Украине восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио.
"Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Также в настоящее время в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать данные гаубицы, сообщает радио.
Отмечается, что восемь единиц Krab будут переданы украинским войскам небезвозмездно. "Это реализация межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня", - говорится в сообщении.
По данным радио, в рамках контракта на более чем три миллиарда злотых польское предприятие "Стальная воля" должно произвести для Украины 60 гаубиц Krab.
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 12:33Специальная военная операция на Украине
В Киеве призвали Запад нарастить поставки оружия для нужд Украины
В мае Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Эта техника была поставлена из запасов Войска польского.
Krab – это гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. Единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц в настоящее время является польская армия.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Сергей Лавров и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 20:53
Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине затягивают конфликт
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияПольшаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала