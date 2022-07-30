СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab
Польское радио: восемь самоходных гаубиц Krab уже готовы к передаче украинским войскам
© Фото : Public DomainПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
© Фото : Public Domain
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польша передает Украине восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио.
"Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Также в настоящее время в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать данные гаубицы, сообщает радио.
По данным радио, в рамках контракта на более чем три миллиарда злотых польское предприятие "Стальная воля" должно произвести для Украины 60 гаубиц Krab.
В мае Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Эта техника была поставлена из запасов Войска польского.
Krab – это гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. Единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц в настоящее время является польская армия.
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