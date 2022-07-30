https://ria.ru/20220730/kherson-1806097121.html

В Херсонской области создали Общественную палату

В Херсонской области создали Общественную палату - РИА Новости, 30.07.2022

В Херсонской области создали Общественную палату

Общественную палату создали в Херсонской области, призванную стать системной площадкой гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:43

2022-07-30T16:43

2022-07-30T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

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ХЕРСОН, 30 июл – РИА Новости. Общественную палату создали в Херсонской области, призванную стать системной площадкой гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации региона.Форум общественности "Мы вместе с Россией" прошел в субботу в Херсоне, в его работе участвовали более тысячи делегатов. Собравшиеся обсудили вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.В ее состав войдут общественники, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

херсонская область

херсон

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон