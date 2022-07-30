В Херсонской области создали Общественную палату
Создание Общественной палаты стало итогом форума в Херсоне "Мы вместе с Россией"
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщина на площади Свободы в Херсоне, где размещена фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе
Женщина на площади Свободы в Херсоне, где размещена фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ХЕРСОН, 30 июл – РИА Новости. Общественную палату создали в Херсонской области, призванную стать системной площадкой гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации региона.
Форум общественности "Мы вместе с Россией" прошел в субботу в Херсоне, в его работе участвовали более тысячи делегатов. Собравшиеся обсудили вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.
"Практическим итогом форума стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области - системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы", - говорится в сообщении.
В ее состав войдут общественники, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.