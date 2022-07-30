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В Херсонской области создали Общественную палату - РИА Новости, 30.07.2022
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В Херсонской области создали Общественную палату
В Херсонской области создали Общественную палату - РИА Новости, 30.07.2022
В Херсонской области создали Общественную палату
Общественную палату создали в Херсонской области, призванную стать системной площадкой гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:43
2022-07-30T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
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ХЕРСОН, 30 июл – РИА Новости. Общественную палату создали в Херсонской области, призванную стать системной площадкой гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации региона.Форум общественности "Мы вместе с Россией" прошел в субботу в Херсоне, в его работе участвовали более тысячи делегатов. Собравшиеся обсудили вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.В ее состав войдут общественники, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, херсонская область , херсон
16:43 30.07.2022
 
В Херсонской области создали Общественную палату

Создание Общественной палаты стало итогом форума в Херсоне "Мы вместе с Россией"

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщина на площади Свободы в Херсоне, где размещена фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе
Женщина на площади Свободы в Херсоне, где размещена фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Женщина на площади Свободы в Херсоне, где размещена фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе. Архивное фото
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ХЕРСОН, 30 июл – РИА Новости. Общественную палату создали в Херсонской области, призванную стать системной площадкой гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации региона.
Форум общественности "Мы вместе с Россией" прошел в субботу в Херсоне, в его работе участвовали более тысячи делегатов. Собравшиеся обсудили вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.
"Практическим итогом форума стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области - системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы", - говорится в сообщении.
В ее состав войдут общественники, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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