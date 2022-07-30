В форуме общественности в Херсоне приняли участие более тысячи делегатов
Более тысячи делегатов приняли участие в форуме "Мы вместе с Россией" в Херсоне
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 30 июл – РИА Новости. Более тысячи делегатов в Херсоне приняли участие в форуме "Мы вместе с Россией", передает корреспондент РИА Новости.
Форум общественности "Мы вместе с Россией" прошел в субботу в Херсоне. Собравшиеся обсудили вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона.
По данным организаторов, в форуме приняли участие более тысячи делегатов со всех районов Херсонской области. При этом актовый зал Херсонского государственного университета не смог вместить всех желающих, поэтому сотни людей слушали радиотрансляцию на улице перед зданием университета.
"Мы обязаны вернуть нашим гражданам право на законное самоопределение", - сказал на открытии форума председатель общественного совета Херсонской области Владимир Овчаренко.
В свою очередь, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, обращаясь к участникам форума, отметил: "Всё, что мы сейчас с вами делаем - мы делаем с большой любовью. А всё, что делается с любовью, обречено на успех. Давайте весь этот заряд нашей решимости, нашего бесстрашия мы передадим нашим землякам".
Перед собравшимися выступали представители различных сфер общественной жизни. В их числе представители духовенства, образования, медицины, ветеранов афганской войны, союза матерей Херсона.
По итогам форума принято решение о создании Общественной палаты Херсонской области и декларация "Русский Херсон", определяющая дальнейшее развитие региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.