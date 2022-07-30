https://ria.ru/20220730/kherson-1806073200.html

В Херсоне открылся форум "Мы вместе с Россией"

В Херсоне открылся форум "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 30.07.2022

В Херсоне открылся форум "Мы вместе с Россией"

Форум общественности "Вместе с Россией" открылся в субботу в Херсоне, в его работе участвуют более 500 делегатов, которые обсуждают вопросы самоопределения и... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:35

2022-07-30T15:35

2022-07-30T15:35

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херсонская область

херсон

владимир сальдо

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ХЕРСОН, 30 июл – РИА Новости. Форум общественности "Вместе с Россией" открылся в субботу в Херсоне, в его работе участвуют более 500 делегатов, которые обсуждают вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона, передаёт корреспондент РИА Новости.На открытии форума зал аплодисментами поддержал выступление главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который заявил, что жители региона видят своё будущее вместе с Россией."Сейчас важно подтвердить, что это инициатива жителей нашего региона. Она подтверждается таким большим количеством участников и желающих… Если ты чего-то хочешь - а мы все вместе хотим быть с Россией, - то вся вселенная нам будет помогать, и в первую очередь Россия. И все, что мы сделаем с любовью, обречено на успех", - сказал Сальдо.Зал Херсонского университета не вместил всех желающих принять участие в заседании форума, передаёт корреспондент РИА Новости, многие жители разместились в сквере университета и оттуда по трансляции наблюдают за происходящим.Как сообщали организаторы форума, в нем принимают участие представители всех слоев общества, общественных и профессиональных организаций, главы администраций и местного самоуправления Херсонской области - более 500 делегатов определят основные положения национальной, молодежной и социально–экономической политики области, что станет основой доктрины будущего.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

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Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон, владимир сальдо