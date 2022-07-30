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В Херсоне открылся форум "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/kherson-1806073200.html
В Херсоне открылся форум "Мы вместе с Россией"
В Херсоне открылся форум "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 30.07.2022
В Херсоне открылся форум "Мы вместе с Россией"
Форум общественности "Вместе с Россией" открылся в субботу в Херсоне, в его работе участвуют более 500 делегатов, которые обсуждают вопросы самоопределения и... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:35
2022-07-30T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 30 июл – РИА Новости. Форум общественности "Вместе с Россией" открылся в субботу в Херсоне, в его работе участвуют более 500 делегатов, которые обсуждают вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона, передаёт корреспондент РИА Новости.На открытии форума зал аплодисментами поддержал выступление главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который заявил, что жители региона видят своё будущее вместе с Россией."Сейчас важно подтвердить, что это инициатива жителей нашего региона. Она подтверждается таким большим количеством участников и желающих… Если ты чего-то хочешь - а мы все вместе хотим быть с Россией, - то вся вселенная нам будет помогать, и в первую очередь Россия. И все, что мы сделаем с любовью, обречено на успех", - сказал Сальдо.Зал Херсонского университета не вместил всех желающих принять участие в заседании форума, передаёт корреспондент РИА Новости, многие жители разместились в сквере университета и оттуда по трансляции наблюдают за происходящим.Как сообщали организаторы форума, в нем принимают участие представители всех слоев общества, общественных и профессиональных организаций, главы администраций и местного самоуправления Херсонской области - более 500 делегатов определят основные положения национальной, молодежной и социально–экономической политики области, что станет основой доктрины будущего.
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в мире, херсонская область , херсон, владимир сальдо
15:35 30.07.2022
 
В Херсоне открылся форум "Мы вместе с Россией"

Более 500 делегатов форума "Мы вместе с Россией" в Херсоне обсуждают будущее региона

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Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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ХЕРСОН, 30 июл – РИА Новости. Форум общественности "Вместе с Россией" открылся в субботу в Херсоне, в его работе участвуют более 500 делегатов, которые обсуждают вопросы самоопределения и дальнейшей судьбы региона, передаёт корреспондент РИА Новости.
На открытии форума зал аплодисментами поддержал выступление главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который заявил, что жители региона видят своё будущее вместе с Россией.
"Сейчас важно подтвердить, что это инициатива жителей нашего региона. Она подтверждается таким большим количеством участников и желающих… Если ты чего-то хочешь - а мы все вместе хотим быть с Россией, - то вся вселенная нам будет помогать, и в первую очередь Россия. И все, что мы сделаем с любовью, обречено на успех", - сказал Сальдо.
Зал Херсонского университета не вместил всех желающих принять участие в заседании форума, передаёт корреспондент РИА Новости, многие жители разместились в сквере университета и оттуда по трансляции наблюдают за происходящим.
Как сообщали организаторы форума, в нем принимают участие представители всех слоев общества, общественных и профессиональных организаций, главы администраций и местного самоуправления Херсонской области - более 500 делегатов определят основные положения национальной, молодежной и социально–экономической политики области, что станет основой доктрины будущего.
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