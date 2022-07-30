https://ria.ru/20220730/kherson-1806026359.html
Украинские войска попытались нанести удар по Херсону
Украинские войска попытались нанести удар по Херсону - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска попытались нанести удар по Херсону
Украинские войска пытались нанести удар по Херсону, профессионально отработала система ПВО, жителям ничего не угрожает, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:35
2022-07-30T09:35
2022-07-30T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Украинские войска пытались нанести удар по Херсону, профессионально отработала система ПВО, жителям ничего не угрожает, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Все под контролем. Была попытка обстрела Херсона. Сработала система ПВО. Система защиты города работает профессионально, жителям Херсона и области ничего не угрожает", - сказал он.По словам Стремоусов, украинские войска пытаются наносить удары исключительно по гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20220730/obstrel-1806023213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска попытались нанести удар по Херсону
Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о попытке украинских войск нанести удар по Херсону