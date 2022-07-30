https://ria.ru/20220730/kherson-1806026359.html

Украинские войска попытались нанести удар по Херсону

Украинские войска попытались нанести удар по Херсону - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска попытались нанести удар по Херсону

Украинские войска пытались нанести удар по Херсону, профессионально отработала система ПВО, жителям ничего не угрожает, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:35

2022-07-30T09:35

2022-07-30T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Украинские войска пытались нанести удар по Херсону, профессионально отработала система ПВО, жителям ничего не угрожает, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Все под контролем. Была попытка обстрела Херсона. Сработала система ПВО. Система защиты города работает профессионально, жителям Херсона и области ничего не угрожает", - сказал он.По словам Стремоусов, украинские войска пытаются наносить удары исключительно по гражданской инфраструктуре.

https://ria.ru/20220730/obstrel-1806023213.html

херсон

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины