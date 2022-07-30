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Украинские войска попытались нанести удар по Херсону - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/kherson-1806026359.html
Украинские войска попытались нанести удар по Херсону
Украинские войска попытались нанести удар по Херсону - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска попытались нанести удар по Херсону
Украинские войска пытались нанести удар по Херсону, профессионально отработала система ПВО, жителям ничего не угрожает, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:35
2022-07-30T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Украинские войска пытались нанести удар по Херсону, профессионально отработала система ПВО, жителям ничего не угрожает, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Все под контролем. Была попытка обстрела Херсона. Сработала система ПВО. Система защиты города работает профессионально, жителям Херсона и области ничего не угрожает", - сказал он.По словам Стремоусов, украинские войска пытаются наносить удары исключительно по гражданской инфраструктуре.
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херсон
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в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины
09:35 30.07.2022
 
Украинские войска попытались нанести удар по Херсону

Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о попытке украинских войск нанести удар по Херсону

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг на улице Херсона
Российский флаг на улице Херсона - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости
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Российский флаг на улице Херсона. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Украинские войска пытались нанести удар по Херсону, профессионально отработала система ПВО, жителям ничего не угрожает, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Все под контролем. Была попытка обстрела Херсона. Сработала система ПВО. Система защиты города работает профессионально, жителям Херсона и области ничего не угрожает", - сказал он.
По словам Стремоусов, украинские войска пытаются наносить удары исключительно по гражданской инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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