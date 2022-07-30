https://ria.ru/20220730/kharkov-1806146191.html
Украинские боевики разместили РСЗО в Харьковском колледже
Украинские боевики разместили РСЗО в Харьковском колледже - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские боевики разместили РСЗО в Харьковском колледже
Украинские боевики разместили реактивные системы залпового огня в машиностроительном колледже Харькова, заявил в субботу начальник Национального центра... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:39
2022-07-30T21:39
2022-07-30T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166109_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_2cb3d120d8e52a83fc83c213e478bffc.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские боевики разместили реактивные системы залпового огня в машиностроительном колледже Харькова, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории машиностроительного колледжа (улица Генерала Момота) размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166109_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_5192b9fa41bdcacabee91ac1e4e2d1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
Украинские боевики разместили РСЗО в Харьковском колледже
Минобороны: ВСУ разместили реактивные системы залпового огня в колледже в Харькове