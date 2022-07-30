https://ria.ru/20220730/kharkov-1806146191.html

Украинские боевики разместили РСЗО в Харьковском колледже

Украинские боевики разместили РСЗО в Харьковском колледже - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские боевики разместили РСЗО в Харьковском колледже

Украинские боевики разместили реактивные системы залпового огня в машиностроительном колледже Харькова, заявил в субботу начальник Национального центра... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:39

2022-07-30T21:39

2022-07-30T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские боевики разместили реактивные системы залпового огня в машиностроительном колледже Харькова, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории машиностроительного колледжа (улица Генерала Момота) размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев