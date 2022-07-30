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Подразделения территориальной обороны ВСУ заняли колледж в Измаиле
Подразделения территориальной обороны ВСУ заняли колледж в Измаиле - РИА Новости, 30.07.2022
Подразделения территориальной обороны ВСУ заняли колледж в Измаиле
Подразделения территориальной обороны заняли агротехнический колледж в Измаиле (Одесская область), заявил в субботу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:36
2022-07-30T21:36
2022-07-30T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения территориальной обороны заняли агротехнический колледж в Измаиле (Одесская область), заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Измаиле Одесской области в агротехническом колледже (проспект Суворова) дислоцируются подразделения территориальной обороны, а на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
Подразделения территориальной обороны ВСУ заняли колледж в Измаиле
Минобороны: подразделения территориальной обороны ВСУ заняли колледж в Измаиле