Рейтинг@Mail.ru
Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ispytanie-1806013948.html
Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT
Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT - РИА Новости, 30.07.2022
Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT
Единство позиций стран Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению, пишет газета... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T02:54
2022-07-30T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Единство позиций стран Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению, пишет газета Financial Times.Как отмечает газета, ЕС "демонстрировал единый фронт" после начала российской специальной военной операции на Украине.Издание задается вопросом, смогут ли лидеры стран ЕС "дальше держать оборону" или "их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве"?"Есть некоторые признаки, что в вопросе энергетики, по меньшей мере, это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть", — написало издание.
https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, украина, россия
02:54 30.07.2022 (обновлено: 07:48 30.07.2022)
 
Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT

Financial Times: единство Евросоюза в отношении России столкнулось с тяжелым испытанием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Единство позиций стран Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению, пишет газета Financial Times.
Как отмечает газета, ЕС "демонстрировал единый фронт" после начала российской специальной военной операции на Украине.
"Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием", — подчеркивает газета.
Издание задается вопросом, смогут ли лидеры стран ЕС "дальше держать оборону" или "их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве"?
"Есть некоторые признаки, что в вопросе энергетики, по меньшей мере, это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть", — написало издание.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:00
Европа вручила России супероружие против себя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала