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Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT
Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT - РИА Новости, 30.07.2022
Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT
Единство позиций стран Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению, пишет газета... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T02:54
2022-07-30T02:54
2022-07-30T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
украина
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Единство позиций стран Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению, пишет газета Financial Times.Как отмечает газета, ЕС "демонстрировал единый фронт" после начала российской специальной военной операции на Украине.Издание задается вопросом, смогут ли лидеры стран ЕС "дальше держать оборону" или "их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве"?"Есть некоторые признаки, что в вопросе энергетики, по меньшей мере, это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть", — написало издание.
https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html
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в мире, евросоюз, украина, россия
02:54 30.07.2022 (обновлено: 07:48 30.07.2022)
Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT
Financial Times: единство Евросоюза в отношении России столкнулось с тяжелым испытанием