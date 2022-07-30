https://ria.ru/20220730/ispytanie-1806013948.html

Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT

Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT - РИА Новости, 30.07.2022

Единство ЕС против России столкнулось с тяжелой проблемой, пишет FT

Единство позиций стран Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению, пишет газета... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T02:54

2022-07-30T02:54

2022-07-30T07:48

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Единство позиций стран Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению, пишет газета Financial Times.Как отмечает газета, ЕС "демонстрировал единый фронт" после начала российской специальной военной операции на Украине.Издание задается вопросом, смогут ли лидеры стран ЕС "дальше держать оборону" или "их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве"?"Есть некоторые признаки, что в вопросе энергетики, по меньшей мере, это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть", — написало издание.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, украина, россия