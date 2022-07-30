Рейтинг@Mail.ru
В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220730/ispaniya-1805815536.html
В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж
В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж - РИА Новости, 30.07.2022
В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж
Министерство по вопросам равноправия Испании запустило необычную промокампанию, призывающую женщин не стесняться ходить на пляж, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T01:35
2022-07-30T01:35
туризм
новости - туризм
испания
женщины
туризм
реклама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802699656_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28ba754de31ecdf9385c379b6a848e97.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство по вопросам равноправия Испании запустило необычную промокампанию, призывающую женщин не стесняться ходить на пляж, сообщает АТОР."Все тела готовы к пляжному отдыху" — так звучит слоган на рекламном постере. На нем изображены пять женщин разной внешности и возраста. Почти у всех заметен целлюлит, а одна из них, сфотографированная без верхней части бикини, явно недавно перенесла операцию по удалению груди.По мнению властей, рекламная кампания мотивирует прийти на пляж женщин, стесняющихся того, как выглядят их тела.Нестандартная реклама вызвала бурное обсуждение в СМИ. Некоторые назвали ее "верхом абсурда". Другие же идею поддержали, предложив включить в нее мужчин с "пузиками" и без накачанных бицепсов.
https://ria.ru/20220715/sochi-1802662962.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802699656_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_ac42b77a39b06c1c49924272e1ff8efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, испания, женщины, туризм, реклама
01:35 30.07.2022
 
В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж

Министерство по вопросам равноправия Испании призвало женщин не стесняться ходить на пляж

© AP Photo / Manu FernandezЛюди спасаются от жары в Испании
Люди спасаются от жары в Испании - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство по вопросам равноправия Испании запустило необычную промокампанию, призывающую женщин не стесняться ходить на пляж, сообщает АТОР.
"Все тела готовы к пляжному отдыху" — так звучит слоган на рекламном постере. На нем изображены пять женщин разной внешности и возраста. Почти у всех заметен целлюлит, а одна из них, сфотографированная без верхней части бикини, явно недавно перенесла операцию по удалению груди.
По мнению властей, рекламная кампания мотивирует прийти на пляж женщин, стесняющихся того, как выглядят их тела.

"Мы имеем право наслаждаться жизнью такими, какие мы есть, без стыда и вины. Лето предназначено для всех", — заявила министр социальных дел Испании Ионе Беларра.

Нестандартная реклама вызвала бурное обсуждение в СМИ. Некоторые назвали ее "верхом абсурда". Другие же идею поддержали, предложив включить в нее мужчин с "пузиками" и без накачанных бицепсов.
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:44Туризм
В Сочи будут штрафовать нудистов
 
ТуризмНовости - ТуризмИспанияженщиныТуризмРеклама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала