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В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж
В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж - РИА Новости, 30.07.2022
В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж
Министерство по вопросам равноправия Испании запустило необычную промокампанию, призывающую женщин не стесняться ходить на пляж, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T01:35
2022-07-30T01:35
2022-07-30T01:35
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство по вопросам равноправия Испании запустило необычную промокампанию, призывающую женщин не стесняться ходить на пляж, сообщает АТОР."Все тела готовы к пляжному отдыху" — так звучит слоган на рекламном постере. На нем изображены пять женщин разной внешности и возраста. Почти у всех заметен целлюлит, а одна из них, сфотографированная без верхней части бикини, явно недавно перенесла операцию по удалению груди.По мнению властей, рекламная кампания мотивирует прийти на пляж женщин, стесняющихся того, как выглядят их тела.Нестандартная реклама вызвала бурное обсуждение в СМИ. Некоторые назвали ее "верхом абсурда". Другие же идею поддержали, предложив включить в нее мужчин с "пузиками" и без накачанных бицепсов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, испания, женщины, туризм, реклама
В Испании женщин призвали не стесняться ходить на пляж
Министерство по вопросам равноправия Испании призвало женщин не стесняться ходить на пляж
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Министерство по вопросам равноправия Испании запустило необычную промокампанию, призывающую женщин не стесняться ходить на пляж, сообщает
АТОР.
"Все тела готовы к пляжному отдыху" — так звучит слоган на рекламном постере. На нем изображены пять женщин разной внешности и возраста. Почти у всех заметен целлюлит, а одна из них, сфотографированная без верхней части бикини, явно недавно перенесла операцию по удалению груди.
По мнению властей, рекламная кампания мотивирует прийти на пляж женщин, стесняющихся того, как выглядят их тела.
"Мы имеем право наслаждаться жизнью такими, какие мы есть, без стыда и вины. Лето предназначено для всех", — заявила министр социальных дел Испании Ионе Беларра.
Нестандартная реклама вызвала бурное обсуждение в СМИ. Некоторые назвали ее "верхом абсурда". Другие же идею поддержали, предложив включить в нее мужчин с "пузиками" и без накачанных бицепсов.