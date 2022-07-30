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В Латвии считают, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон - РИА Новости, 30.07.2022
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В Латвии считают, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон
В Латвии считают, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон - РИА Новости, 30.07.2022
В Латвии считают, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон
Латвийский министр экономики Илзе Индриксоне утверждает, что Латвия будет обеспечена газом на отопительный сезон, сообщает агентство LETA. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:23
2022-07-30T23:23
жкх
латвия
рига
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газпром
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Латвийский министр экономики Илзе Индриксоне утверждает, что Латвия будет обеспечена газом на отопительный сезон, сообщает агентство LETA.Ранее компания "Газпром" сообщила, что с 30 июля прекратила поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа."Текущие подсчеты демонстрируют, что в Латвии газ будет предоставлен. Мы будем обеспечены достаточными объемами газа на отопительный сезон", - приводит агентство слова министра.По словам Индриксоне, Рига не рассчитывала на поставки газа из РФ.
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жкх, латвия, рига, россия, газпром
23:23 30.07.2022
 
В Латвии считают, что страна будет обеспечена газом на отопительный сезон

Министр экономики Латвии Индриксоне: страна будет обеспечена газом на отопительный сезон

© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.comРига
Рига - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Латвийский министр экономики Илзе Индриксоне утверждает, что Латвия будет обеспечена газом на отопительный сезон, сообщает агентство LETA.
Ранее компания "Газпром" сообщила, что с 30 июля прекратила поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
"Текущие подсчеты демонстрируют, что в Латвии газ будет предоставлен. Мы будем обеспечены достаточными объемами газа на отопительный сезон", - приводит агентство слова министра.
По словам Индриксоне, Рига не рассчитывала на поставки газа из РФ.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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